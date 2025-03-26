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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وصلة هزار ياسمين عبد العزيز .. صور لكريم فهمي وزوجته

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
قسم الفن

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز وذلك على خلفية تعاونهما سويا فى مسلسل “وتقابل حبيب”. 

وظهر كل من كريم فهمي وياسمين عبد العزيز فى وصلة هزار من خلال الصورة ونرصد فى التقرير التالي عدد من الصور التى تجمع بينه وزوجته. 

إطلالة زوجة كريم فهمي

حرصت دانيا زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى حفلات السحور.

لفتت زوجة كريم فهمي الأنظار بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الراقي والمميز، حيث ارتدت فستان طويل باللون البرجندي، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

كشفت إطلالة زوجة كريم عن ذوقها الأنيق في أختيار الإطلالات التي يظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي.

أكملت زوجة كريم فهمي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة كريم فهمي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمالها.

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته 
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