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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخيرا قالها .. رسالة مثيرة من ياسمين عبد العزيز لفنان شهير

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ميرنا محمود

شوقت الفنانه ياسمين عبد العزيز جمهورها لاحداث الحلقة 21 من مسلسلها الرمضاني و تقابل حبيب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صور برفقة كريم فهمي  من كواليس مسلسلها و تقابل حبيب و علقت كاتبه :اخير قالها.

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "وتقابل وحبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا تصاعدا في الأحداث بشكل كبير وأهمها الموقف الصعب الذي تواجد فيه "يوسف- خالد سليم" بسبب "رقية- نيكول سابا" بعد معرفته بطبيعة عملها في المافيا العالمية.

خلال أحداث الحلقة 21 من المسلسل تواجدت "رقية" مع يوسف وخالد باجتماع واحد في فيلا يوسف وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معا في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية، حاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون خاطرة لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة.

يترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وبسنت شوقي ومحمود ياسين وأنوشكا وصلاح عبد الله وإنجي كيوان وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي.

ياسمين عبد العزيز و تقابل حبيب اعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل و تقابل حبيب

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