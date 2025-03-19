العمل الأشيك في رمضان.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئها بنجاح مسلسل "وتقابل حبيب"

هنأ وائل عبد العزيز شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نجاح مسلسلها “وتقابل حبيب”.

وقام وائل بنشر صورة تجمعه بشقيقته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: "الف مبروك العمل الاشيك والورق الأفضل في رمضان .. وربنا يكرمك دايما ويقرب منك ولاد الحلال ويعوضك خير

وافضل شايفك الانجح علطول".

ومن ناحية أخرى عبر الفنان خالد سليم عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل «وتقابل حبيب» من بطولة ياسمين عبدالعزيز واخراج محمد الخبيري والذي يعرض حاليا عبر منصة ووتشت ات ومنصة شاهد وقناة on.

أصعب مشاهد خالد سليم

وقال خالد سليم خلال تصريحاته في برنامج «عرب وود»: "أصعب مشهد قدمته في مسلسل وتقابل حبيب هو المشهد الذي دخلت فيه ليل الفيلا وضُبط فيه داخل منزل رقية العسكري، التي تجسد شخصيتها الفنانة نيكول سابا، كان من أكثر التحديات التي واجهتها أثناء التصوير في لحظة وريأكشن بناء عن ملامح ليل كما زال قناع الكدب الذي كان يخفيه طوال الفترة الماضية عنها".

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وبسنت شوقي ونيكول سابا وصلاح عبدالله ورشوان توفيق ومحمود ياسين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.