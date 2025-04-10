فين الشيكات يا ميدو؟.. مشجع زملكاوي يحرج «العالمي» بعد وداع الكونفدرالية

تعرض أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، لموقف محرج بعد وداع بطولة الكونفدرالية الإفريقية على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء.

وكان الزمالك تعادل مع ستيلينبوش بدون أهداف في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم خسر في لقاء الإياب بهدف نظيف، أمس الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ليفشل في الحفاظ على اللقب.

فين الشيكات يا ميدو؟

وهاجم أحد المشعجين المتواجد بالمدرجات العالمي أحمد حسام ميدو عقب الإقصاء المرير، قائلًا: “فين الشيكات يا ميدو؟.. انت مستخبي مننا يا ميدو!”.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، في ظل الغضب العارم من جماهير القلعة البيضاء تجاه إدارة النادي بعد الوداع المؤلم.

وكان ميدو صرح مؤخرًا بأن الزمالك لديه شيكات مفتوحة لضم أي لاعب من الأهلي.

تعليق الكاف على إقصاء الزمالك



وصف الكاف فوز ستيلينبوش على الزمالك بـ “أعظم إنجازات النسخة الحالية”، وذلك في أول مشاركة للفريق الجنوب إفريقي بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أنه على الرغم من افتقاره للخبرة على هذا المستوى، لم يشعر ستيلينبوش بالذعر، وقدم الفريق الجنوب إفريقي أداءً شجاعًا ومنظمًا، مع صرامة تكتيكية مثالية.

وتابع أنه بالنسبة لمدينة ستيلينبوش، فإن المشاركة الأولى في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحمل أجواء القصص الخيالية، لكن الآن أصبح أبطال النسخة السابق هم من في مرمى النيران.

وفي الدور نصف النهائي، سيواجه ستيلينبوش فريق سيمبا التنزاني، والذي حقق مفاجأة أيضًا أمام المصري البورسعيدي بعد خسارته ذهابا 2-0، ثم فوزه إيابا بنفس النتيجة في دار السلام، وتأهله بركلات الترجيح (4-1).