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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي 2025 ليواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي .

وتمكن الأهلي من التاهل عقب الفوز أمام الهلال السوداني في ربع النهائي  من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.

بينما تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي، إلى دور نصف النهائي، بعد التفوق على الترجي التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء العودة.


موعد مباراة الأهلي وصن داونز 


وسيواجه فريق النادي الأهلي نظيره صن داونز، حيث تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 و19 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 25 و26 أبريل 2025.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر في القاهرة 


وقرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أو 50 ألف مشجع في المباراة المرتقبة التي ستكون الخطوة الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا.


 

الاهلي صن داونز دوري ابطال افريقيا

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