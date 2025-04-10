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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 15 عاملا .. أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة عمال البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 15 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرفة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أمام الكيلو 71 اتجاه أبو المطامير بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو  العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أمام مدخل قرية العشر ألاف التابعة لذات المركز، بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية أثناء ذهابهم للعمل بإحدى المزارع بالطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا زراعيًا وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

والمصابون هم كل من: أحمد خميس سعيد حاتم،  18 عاما، إشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وجروح متفرقه بالجسم، محمد أحمد محمد علي، 24 عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد محمد شعيشع، 25 عاما، إشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، سالم فرج محمد، 41 عاما، إشتباه نزيف بالمخ.

كما أصيب ممدوح عبد الله عبد الفتاح، 36 عاما، اشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، رمضان سعيد عبده، 41 عاما، جرح بفروة الرأس، رفعت رفيق رمضان، 27 عاما، كدمة شديدة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم، فارس أشرف غريب، 16 عاما، جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، محمد رمضان إسماعيل، 45 عاما، اشتباه كسر باليد اليسرى وجروح متفرقة بالوجه، محمد السيد أحمد عابدين، 22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

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