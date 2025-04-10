إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الونش إلى الأهلي

علق الإعلامي عبد الناصر زيدان على أزمة تجديد عقد الونش لاعب الزمالك مع مجلس الإدارة وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي .

كتب زيدان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "الونش لن يرحل للأهلي ولكنه يضغط لزيادة الفلوس ورد إعتباره طوال فترة طناشه وما لديه من معلومات أن كلام الأهلي مع الونش مجرد شُغل سوشيال ميديا ليس إلا ومن باب المزيد من التحفيل من الأهلاويه بعد صفقة زيزو ولو موضوع الونش ده مع الأهلي قبل الإصابه كنت "جزمت " لك أنه في الأهلي .

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال كريم رمزي خلال برنامجه "لعبة والتانية" على إذاعة ميجا إف إم: "محمود الونش أنهى جميع أموره مع الأهلي منذ فترة، لكن الأحمر لم يحسم قراره النهائي بشأن تفعيل العقد بسبب عدم استعادة الونش لمستواه الفني حتى الآن".