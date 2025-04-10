انقسام داخل النادي الأهلي بشأن ضم الونش.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، تفاصيل جديدة حول محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، وكواليس العرض المقدم له من الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الخلاصة في موضوع الونش مع الأهلي، الونش اتفق مع الأهلي على كل الأمور وقيمة العقد 30 مليون جنيه في الموسم والونش موافق، ووقع على استمارات رغبة فقط ولم يوقع على العقد الرسمي للانضمام للأهلي".

وتابع: “الأراء منقسمة داخل النادي الأهلي، البعض مرحب بالصفقة لكونها مجانية ولاعب خبرة، والبعض يرفض الصفقة لكونه كبير في السن وكثير الاصابات”.

موقف رامي ربيعة وياسر إبراهيم

وأضاف: “الأهلي ينتظر تحديد موقف الثنائي رامي ربيعة وياسر ابراهيم من التجديد خاصة وأن عقدهم ينتهي بنهاية الموسم، ولم يجددا حتى الأن ويمتلكون عروضا من بيراميدز واندية قطرية، وأيضا ينتظر الحكم النهائي على مستوى أشرف داري والتأكد من امكانية مواصلة مشواره مع الأهلي وأن يصبح عنصرا أساسيا”.

وأكمل: “في حال تجديد عقد الثنائي ربيعه وياسر، وارتفاع مستوى داري وتألقه، الأهلي قد يصرف النظر عن صفقة الونش، وفي حال عدم تجديد عقد أحد من الثنائي ربيعه او ياسر ، أو عدم القناعة بمستوى داري سيتم تفعيل عقد الونش”.

واختتم: “الأهلي أيضا أجل تفعيل العقد من اجل مشاهدة الونش في الملاعب والتأكد من جاهزيته ورجوعه لمستواه بعد الاصابة وخوفا من تكرار اصابته مرة أخرى، ودخل في مفاوضات مع حسام عبد المجيد ولكنه عقد سينتهي بعد موسمين ولذلك الأهلي يبحث عن مدافع حاليا من أجل كاس العالم للاندية”.