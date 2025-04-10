أسوأ سيناريو.. حازم إمام يكشف سبب أزمة زيزو مع الزمالك

علق حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أزمة اللاعب أحمد مصطفى زيزو من التجديد في القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: “جماهير الزمالك شاهدت أسوأ سيناريو في نهاية مشوار زيزو مع القلعة البيضاء، أزمة زيزو ليست في المقابل المادي ولكن بين والد اللاعب ومجلس إدارة الزمالك".

حقيقة توقيع زيزو على عقد الأهلي

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.

وخرج أحمد سيد زيزو بنفسه عبر ستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ونفي حقيقة توقيعه للنادي الأهلي قائلا: «لم أوقع لأي نادي داخل أو خارج مصر.. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي يتفضل يطلعه على الملأ.. الناس من حقها تعرف كويس».

الزمالك يودع الكونفدرالية بهزيمة قاسية

انتهت رحلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الكونفدرالية بعدما ودع من دور ربع النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة 1/0.

أقيمت مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش على إستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية لموسم "2024-2025"، وسط حضور الجماهير البيضاء، الراغبة في تتويج فريقها بالبطولة، وغياب الموهوب زيزو، بسبب أنباء عن توقيعه للأهلي.