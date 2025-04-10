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مرتضى أحسن من لبيب.. ناقد رياضي يهاجم إدارة الزمالك بعد التفريط في زيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرتضى أحسن من لبيب.. ناقد رياضي يهاجم إدارة الزمالك بعد التفريط في زيزو

خالد طلعت
خالد طلعت
سارة عبد الله

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت، مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد تعرض القلعة البيضاء لأزمات متتالية، والخروج من بطولة الكونفدرالية.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "كان فيه ناس كتيرة بتهاجم مرتضى منصور وبتنتقده لكن الأيام أثبتت أنه كان صح في حاجات كتير، وكان أحسن من حسين لبيب في حاجات كتير".

وتابع: “مرتضى منصور باع إمام عاشور بـ 3 مليون يورو يعني 150 مليون جنيه الزمالك استفاد بيهم، ولما الاهلي حب يشتريه دفع فيه 3 مليون يورو عشان يجيبه واتكلف فلوس كتيرة”.

وأضاف: “مرتضى منصور باع مصطفى محمد بـ 4 مليون يورو وقبلها إعارة بمليون ونص يورو يعني اجمالي 275 مليون جنيه وحتى لو الاهلي حب يشتريه دلوقتي هيدفع فيه مبلغ جامد”.

مرتضى منصور حافظ على كهربا والفيفا حكمله بـ 2.5 مليون يورو يعني 125 مليون جنيه الزمالك استفاد بيهم وكهربا دفعهم والاهلي دفع جزء كبير منهم عشان ياخده، حتى مصطفى فتحي اتباع للتعاون السعودي بحوالي مليون يورو يعني 50 مليون جنيه".

واستكمل: “مرتضى منصور باع 3 لاعيبة لبيراميدز الشناوي وعلي جبر واحمد توفيق بـ 120 مليون جنيه، حسين لبيب فرط في عرض لزيزو وصل 6 مليون دولار يعني 300 مليون جنيه ولو الأهلي كان حب يشتريه بعديها كان هيدفع مبلغ ضخم لكن الزمالك فرط في العرض الخرافي وساب زيزو ببلاش وراح الأهلي ببلاش من غير ولا مليم”.

انقسام بمجلس الزمالك حول مصير بيسيرو
 

من جانب أخر، طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية.

ويتمسك عدد من أعضاء المجلس برحيل المدير الفني عن تدريب الأبيض والتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خاصة وأن موسم الزمالك لا يوجد فيه سوى المنافسة على كأس مصر بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في لقاء الإياب، أمس الأربعاء، بهدف دون رد.

خالد طلعت مرتضى منصور حسين لبيب الزمالك زيزو الكونفدرالية بيسيرو

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