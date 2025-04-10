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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

90 مليون جنيه .. الونش يضغط على الزمالك بعقد الأهلي لتنفيذ مطالبه

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، عن المطالب المادية لـ محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك بشأن تجديده عقده مع الفريق.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: “ طلبات الونش المادية لعقد يمتد لموسمين منحة تعاقد ٣٠ مليون جنيه و٣٠ مليون جنيه في الموسم بإجمالي ٩٠ مليون جنيه في سنتين.. اللاعب يضغط بعقد الأهلي لتنفيذ مطالبه.. كما ذكرت سابقًا الونش على بعد خطوات من تفعيل عقده مع الأهلي”.

ملف تجديد عقد محمود حمدي "الونش"

وكشفت تقارير صحفية، عن كواليس التحرك الأخير من قبل رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة النادي، لتجديد عقد محمود الونش قلب دفاع الزمالك، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وعلم صدى البلد، أن رامي نصوحي عقد جلسة سريعة مع محمود حمدي "الونش" داخل غرفة الملابس عقب اللقاء مباشرة، قبل أن يصطحبه لاحقًا للقاء رئيس النادي حسين لبيب، في محاولة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

 ورغم المبادرة من جانب الإدارة، إلا أن "الونش" رفض الجلوس لمناقشة تفاصيل التجديد بعد المباراة، مشيرًا إلى أن طلباته واضحة منذ البداية، وشهد الاجتماع حضور أحمد يحيى، وكيل اللاعب، الذي أوضح بدوره كافة المطالب المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والمقابل المالي المطلوب لتجديد التعاقد.

عقد محمود الونش

يُذكر أن عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع للإدارة، تمهيدًا للرحيل المجاني مع نهاية الموسم.

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