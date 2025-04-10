الزمالك مش فاشل وزيزو مش طاغية.. عمرو محمود ياسين يعلق علّى أوضاع القلعة البيضاء

علّق الفنان عمرو محمود ياسين على أحداث نادي الزمالك الأخيرة، بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية، وأزمة التجديد للاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو".

وكتب عبر فيسبوك: "يا جماعة، صدقوني وبإخلاص شديد بقولها: نادي الزمالك محتاج إدارة تانية خالص. اللي بتعمله إدارة النادي في جمهوره صعب جدًا، وماحدش يقول لي مالكش دعوة وخليك في نفسك، لإن أنا بعتبر نادي الزمالك جزء من تكويني كمواطن مصري. وصدقوني، أنا دايمًا بيهمني إني أشوف نادي الزمالك قوي.

أنا مش من الجمهور اللي بيعتبر إن فشل الزمالك وانحداره في المستوى شيء إيجابي أو يسعدني. بالعكس، هو أصلاً كلما ارتفع مستوى نادي الزمالك ارتفع مستوى النادي الأهلي، وارتفع مستوى كرة القدم في مصر".

وتابع: "ما تقوليش روح قول للخطيب، ولا روح قول للنادي الأهلي هو اللي بيوقعنا، لأن باختصار: طب وحضرتك فين؟

لو اللي بتقوله ده صحيح، أنت كنادي وكمجلس إدارة وكرجال نادي الزمالك.. أنتم فين من ده؟"

واختتم: "كل اللي حصل في ملف أحمد زيزو غلط في غلط.

من أول لما فشلوا في بيعه لما جتلهم العروض طمعًا في التجديد له، مرورًا بعدم التجديد له وفشلهم في ده، انتهاءً باستبعاده من خططهم فيما تبقى له من مدة في العقد.

وطبعًا مش هننسى المنظر الساذج العبيط، واللقطة العبثية مع صورة زيزو وهي بتسقط على الأرض، وناس غريبة كده فاكرينها صورة طاغية من طواغيت حكم ديكتاتوري مثلًا، وبيّدوسوا عليها كأنهم أسقطوا تشاوشيسكو!

بجد يا جماعة حرام اللي بيحصل في نادي عظيم وعريق زي ده."

انقسام داخل مجلس الزمالك حول مصير بيسيرو

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية.

ويتمسك عدد من أعضاء المجلس برحيل المدير الفني عن تدريب الفريق، والتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الأبيض في الفترة الحالية، خاصة وأن موسم الزمالك لم يتبقَّ فيه سوى المنافسة على بطولة كأس مصر، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

وكان الزمالك قد ودّع بطولة كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة في لقاء الإياب، أمس الأربعاء، بهدف دون رد أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.