الفرق بين الهوية والاحتراف.. ماجد سامي يعلق على المشهد الرياضي الحالي

علق ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، على المشهد الرياضي بأحداثه المثيرة الاخيرة بعد أنباء رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الزمالك، وتجديد محمد صلاح عقده.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "في تزامن غريب يضفي على المشهد مزيداً من الإثارة تتواتر في هدوء أنباء تجديد صلاح عقده مع ليفربول مع إنفجار أنباء انتقال زيزو للأهلي وما تلاها وسيتلوها من أحداث لتوضح لنا الفارق الواضح بين الهواية والاحتراف في إدارة اللاعبين وإدارة الأندية".

انجازات صلاح مع ليفربول

وسجل صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، 32 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ولعب 90 دقيقة خارج أرضه أمام فولهام يوم الأحد 6 أبريل .

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادماً من روما الإيطالي ولعب معه 394 سجل خلالها 243 هدفاً وفاز معه بـ8 بطولات منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مصير محمد صلاح

وتقول تقارير صحفية أن نهاية الموسم ستشهد تحولاً كبيراً في ليفربول حيث ان ثلاثة من أهم لاعبيه، ترينت ألكسندر-أرنولد، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، على وشك الانتهاء من عقودهم، وتشير كل الدلائل إلى أنهم لن يجددوا عقودهم منا يمثل هذا ضربة موجعة للفريق.

ويخطط النادي الإنجليزي بالفعل لمستقبله بدونهما، لكن رحيلهما يمثل فرصة كبيرة للعديد من الفرق الأوروبية التي تبحث عن تعزيزات.