عندهم قدرة خارقة على الإنكار.. عمرو سلامة يعلق على أزمة نادي الزمالك

علق المخرج عمرو سلامة على الأزمة الحالية التي يمر بها نادي الزمالك، مُعبّرًا عن قلقه من أداء مجلس الإدارة الحالي، ومقارنًا بين الإحساس بالمسؤولية لدى بعض المسؤولين في دول أخرى، وبين ما وصفه بـ الإنكار والهروب من المحاسبة محليًا.

وقال المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه على فيسبوك: "ماكنتش أحب أشارك في موجة الغضب ضد مجلس إدارة الزمالك، لكن حابب أقول كلمتين".

وأضاف: "فيه مسؤولين في العالم بيحاسبوا نفسهم بقسوة على الفشل، لدرجة إن بعضهم بينهي حياته بعد التعرض للانتقاد أو الإخفاق، زي رئيس الوزراء الفرنسي بيير بريغوفوا، ووزير المالية الياباني شوئيتشي ناكاغاوا، ونائب وزير ياباني تاني اسمه ميتسوهيكو يامازاكي، طبعًا الانتحار بسبب الفشل تصرف قاسي ومؤلم، لكن المدهش هو الإحساس العالي بالمسؤولية، الإحساس بالعار، الإحساس إن الفشل مش حاجة ممكن تعدي، وإنك لازم تدفع تمنه، حتى لو كان التمن حياتك".

وتابع: "وفي المقابل، فيه ناس عندهم قدرة خارقة على الإنكار، ثبات انفعالي مش طبيعي، بيقنعوا نفسهم إن الفشل دايما مش غلطهم، وإن النقد ده هجوم لجان مدفوعة، وإن قراراتهم الكارثية نتاج فقط موروث من اللي قبلهم، ويقتنعوا انهم ضحايا مش مسؤولين، أبسط مبادئ المسؤولية إنك تعترف، تعتذر، تحترم عقول الناس. لو لقيت نفسك داخل في حيطة، المفروض تفرمل وتقول مش هعرف أسوق، مش تاخد الناس كلها معاك لمجرد إنك مستمتع بمسكة الدريكسيون!

وأكمل: "لو دخلت تعمل عملية قلب مفتوح لحد بتحبه جدًا وانت مش دكتور، هيموت في إيدك. النوايا الطيبة مش كفاية. وأخطر حاجة إن الزمالك لو فضل ماشي كده، ممكن يتحول لنادي جماهيري زي الإسماعيلي بيصارع الهبوط".

واختتم قائلًا: “حتى لو ده حصل، سنحزن، وسنحبط، وسنغضب، لكن برضه سنظل أوفياء”.