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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تحرك الزمالك لمنع انتقال الونش للأهلي

الونش
الونش
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن تحرك نادي الزمالك، لمنع انتقال محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للنادي الأهلي.


 

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات فضائية عبر شاشة "أون سبورت": "حاليًا هناك جلسة منعقدة بين حسين لبيب، ومحمود حمدي الونش، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، من أجل حسم ملف تجديد عقده مع القلعة.


 

وأضاف: “نادي الزمالك يتحرك لتمديد عقد الونش، لمدة موسمين"، موضحًا: ”نادي الزمالك قرر تمديد عقد الونش، لمنع انتقاله للنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء".

وتابع: “نادي الزمالك لو استطاع تمديد عقد الونش، يحق له توثيق العقد في اتحاد الكرة”.


 

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في الساعات الماضية عن توقيع محمود حمدي الونش، على عقود انضمامه للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

الأهلي محمود حمدي الونش الزمالك اتحاد الكرة حسين لبيب

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