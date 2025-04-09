هل ينتقل للأهلي؟.. كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس مكالمة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء.

اقتراب الونش من الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه استاد المحور: "بالأمس حدثت مكالمة هاتفية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد أنباء عن اقتراب الونش من التوقيع للنادي الأهلي".

واختتم: "محمود حمدي الونش أكد على عدم توقيعه للأهلي وإنه مستعد لتجديد عقده مع الزمالك".

تسريبات توقيع زيزو للأهلي

وتوالت الضربات على نادي الزمالك، عقب تسريبات بتوقيع لاعبه أحمد مصطفى زيزو الى غريمه التقليدي النادي الأهلي، واستعداده للسفر مع الأحمر الى الولايات المتحدة الامريكية، للمشاركة في كأس العالم للاندية .

كما تم استبعاد زيزو من لقاء ربع النهائي للكونفدرالية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب افريقي، ليودع الزمالك حامل اللقب البطولة، بعد الهزيمة بهدف نظيف وسط إحباط جماهير الأبيض.