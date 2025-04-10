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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجمهور لا يستحق هذا.. هشام يكن يهاجم إدارة الزمالك بعد الخروج الأفريقي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

شن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، وذلك عقب خسارة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخروجه من البطولة على ملعبه ووسط جماهيره.

الجمهور لا يستحق هذا الوضع

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أكد يكن أن جماهير الزمالك العريقة لا تستحق الحالة المتردية التي يمر بها الفريق حاليًا، محملاً المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو جزءًا كبيرًا من مسؤولية الخروج القاري.

غياب الروح القتالية سبب الهزيمة

وأوضح يكن أن السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك هو غياب الروح القتالية والإصرار لدى اللاعبين، معبرًا عن حزنه الشديد من الأداء الضعيف الذي لا يليق بتاريخ النادي العريق على المستوى الأفريقي.

زيزو والانتقال المحتمل للأهلي

تطرق هشام يكن للحديث عن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب انتقال أحمد سيد “زيزو” إلى الأهلي، مؤكدًا أنه كان يجب على زيزو الاستمرار مع الزمالك، إلا أن “زمن الانتماء انتهى”، وأصبح اللاعبون يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومستقبلهم المهني.

رسالة إلى جماهير الزمالك

طالب يكن جماهير الزمالك ولاعبيه السابقين بالتكاتف في هذه المرحلة الصعبة من أجل إنقاذ النادي من أزمته الحالية وإعادته إلى مكانته الطبيعية في الكرة المصرية والأفريقية.

الونش والتأثر بالهتافات المسيئة

وعن مدافع الفريق محمود حمدي “الونش”، قال إن اللاعب تأثر سلبًا خلال مباراة ستيلينبوش بسبب الهتافات المسيئة من بعض الجماهير، محذرًا من أن هذه التصرفات تؤثر على أداء اللاعبين.

تحذير من تجربة الأهلي

اختتم يكن تصريحاته بأن زيزو والونش، في حال انضمامهما للأهلي، قد لا يحققان النجاح المنتظر، بسبب اختلاف الأجواء والتحديات داخل النادي المنافس.


 

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