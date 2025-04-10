ماركو مراد يوجه رسالة للونش بسبب مفاوضات الأهلي: الزمالك تحمل إصابتك سنتين

وجه الإعلامي ماركو مراد رسالة إلى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك على خلفية الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات يجريها اللاعب مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حرن معربا استيائه من هذه المفاوضات، مذكراً اللاعب بالدعم الكبير الذي قدمه له نادي الزمالك خلال فترة إصاباته الطويلة.

وقال ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، مخاطبًا الونش: "نادي الزمالك تحمل غيابك سنتين وصرف عليك خلال العمليتين الصليبيتين اللتين أجريتهما".

وأكد مراد أن "محدش بيستحمل غياب لاعب لمدة سنتين"، مشيرًا إلى أن النادي تحمل أيضًا تكاليف سفريات اللاعب إلى ألمانيا لتلقي العلاج وتكاليف فترة التأهيل الطويلة التي خضع لها.

وقد تساءل مراد مستنكرًا: "هل هذا جزاء نادي الزمالك معك لكي تتفاوض مع النادي الأهلي أو بيراميدز؟ كان من باب أولى أن تجدد عقدك مع نادي الزمالك".

وتابع ماركو مراد معربًا عن استغرابه من رد فعل الونش، مؤكدًا أنه كان سيحصل على مبالغ مالية كبيرة من نادي الزمالك نظير تجديد عقده، كما ذكّر اللاعب بأن الجماهير البيضاء تحملته وساندته رغم فترة غيابه الطويلة عن مستواه المعروف بسبب الإصابات.

وقد حملت رسالة مراد عتابًا واضحًا للاعب، مشيرة إلى أن الولاء للنادي الذي وقف بجانبه في محنته كان يجب أن يكون له الأولوية قبل الدخول في مفاوضات مع المنافسين.



