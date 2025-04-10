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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل القباني: الزمالك بحاجة إلى 10 صفقات جديدة.. والأفضل أجانب

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النقاط السلبية التي يجب العمل عليها لتصحيح المسار.

جوميز أفضل من بيسيرو وطور اللاعبين

أشاد القباني بالمدير الفني الحالي جوميز، معتبرًا أنه قدم أداءً أفضل من البرتغالي بيسيرو، ونجح في تطوير أداء اللاعبين بشكل واضح، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

الزمالك يحتاج 10 صفقات جديدة

قال القباني إن الفريق بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 صفقات في الصيف المقبل، ويجب أن يكون التركيز الأكبر على التعاقد مع محترفين أجانب من العيار الثقيل يمكنهم صنع الفارق، لتعويض النقص في بعض المراكز الحيوية.

إدارة الزمالك تجاهلت الجماهير في ملف زيزو

انتقد القباني مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تعامله مع ملف تجديد عقد اللاعب أحمد مصطفى “زيزو”، معتبرًا أن الإدارة “نيمت” الجماهير ولم تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات أكثر احترافية مستقبلاً.

غياب الفاعلية الهجومية للفريق

تحدث القباني عن ضعف الفريق هجوميًا، مشيرًا إلى أن الزمالك فشل في خلق فرص حقيقية خلال المباريات الأخيرة، مما جعل الفريق يظهر وكأنه بلا أنياب هجومية.

الأهلي فاز بالخبرة أمام الهلال

وفي مقارنة مع أداء الأهلي، أشار القباني إلى أن الفريق الأحمر لم يكن الأفضل فنيًا أمام الهلال، لكنه نجح في الفوز مستفيدًا من خبرة لاعبيه، وهو ما يفتقده الزمالك حاليًا.


 

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