الغندور: الاهلي يبحث عن مصلحته بالتعاقد مع نجوم الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يبحث عن مصلحته بالتعاقد مع نجوم نادي الزمالك، خلال الفترة الجارية.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية المحور: “النادي الأهلي من حقه يدور على مصلحته، الأهلي لقى نموذج ناجح وهو أوجستي مدرب الزمالك في كرة سلة، تعاقد معه على الرغم دي مكنتش سياسة الأهلي بالتعاقد مع مدربين من الزمالك”.

وأضاف: “الأهلي تعاقد مع لاعب مهم من الزمالك في الكرة الطائرة وفي كرة اليد، موضوع عبدالله السعيد، عمل جرح للنادي الأهلي فتعاقد مع كهربا، ومن بعده إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومن بعده زيزو”.

وتابع: “الأهلي يبحث عن مصلحته ونادي الزمالك غرقان في الديون ومشاكله، ومرتضى منصور، “رئيس الزمالك السابق”، بيتخانق ويقطع في الموجودين حاليًا، والموجودين كانوا بيقطعوا في مرتضى منصور، كل واحد بيبحث عن المنصب والزمالك هو اللي بيبحث عن الزمالك وليس عن المنصب”.