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ضحية كولر.. قرار عاجل بشأن مدرب الهلال بعد الهزيمة من الأهلي|خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضحية كولر.. قرار عاجل بشأن مدرب الهلال بعد الهزيمة من الأهلي|خاص

مدرب الهلال السوداني
مدرب الهلال السوداني
مجدي سلامة

ودّع فريق الهلال السوداني بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا من الأهلي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف في لقاء الذهاب قبل أن يكرر نفس النتيجة في لقاء الإياب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن إدارة نادي الهلال السوداني استقرت على رحيل المدرب الكونغولي فلوران إبينجي عقب وداع دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن المدرب يتبقى في عقده ثلاثة أشهر فقط ولا يوجد رغبة لدى النادي في تمديد عقده.

وكان إبينجي قد تولى تدريب فريق الهلال السوداني منذ ثلاث سنوات.

ترتيب الهلال 

يذكر أن فريق الهلال السوداني يتواجد حاليا في الدوري الموريتاني ويحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة من أصل 17 مباراة فقط.

صن داونز يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

تعادل الترجي وصن داونز، سلبيا، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب حمادي العقربي، في تونس، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2024-2025.

وضرب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بهذه النتيجة، موعدا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون مقابل.

وكان صن داونز قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

وودع فريق الترجي بعد هزيمة صن داونز البطولة من دور الثمانية؛ على الرغم من تأهله كمتصدر لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة في دور المجموعات.

السوداني دوري أبطال إفريقيا الأهلي فلوران إبينجي

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