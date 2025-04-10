أمير هشام: الأطباء أبلغوا الأهلي بسلامة ركبة الونش.. واتجاه لتفعيل الاتفاق لضمه

كشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات له عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، بعد أن تم التأكد من سلامة حالته الطبية، وتحديدًا وضع ركبته الذي كان محل تساؤلات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح هشام أن الأهلي استعرض جميع التقارير الطبية الخاصة بالونش، وعرضها على عدد من الاستشاريين المتخصصين، والذين أكدوا أن ركبة اللاعب سليمة تمامًا ولا تعاني من أي مشاكل مزمنة.

وأشار إلى أن الأطباء أبلغوا مسؤولي القلعة الحمراء أن أي إصابة قد يتعرض لها الونش مستقبلاً ستكون إصابة “قدرية” وليست ناتجة عن خلل أو إصابة سابقة.

وبناءً على هذا التقييم الطبي الإيجابي، يتجه الأهلي لتفعيل الاتفاق المبدئي مع اللاعب والتوقيع معه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير ملف تجديد عقد المدافع رامي ربيعة، والذي لم يُحسم حتى الآن من جانب الإدارة.

وأشار هشام إلى أن هناك بعض الأصوات داخل النادي تدفع نحو إتمام صفقة ضم الونش حتى في حال تم التجديد لرامي ربيعة، نظرًا لما يمكن أن يمثله الونش من إضافة قوية للخط الخلفي للفريق، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية كبيرة.

وأكد أن الصورة النهائية حول الصفقة ستتضح بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع قرب نهاية الموسم والاستعدادات للموسم الجديد، ما يجعل الأهلي حريصًا على حسم ملف التدعيمات الدفاعية مبكرًا لضمان الاستقرار الفني للفريق.



