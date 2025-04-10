اتجاه بالزمالك لإقالة بيسيرو وتعيين ميدو خلفا له .. ناقد رياضي يكشف

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تطلعات داخل نادي الزمالك للإقالة المدير الفني جوزيه بيسيرو، عقب تحقيق نتائج سلبية مع الفريق وخسارة بطولة الكونفدرالية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “اتجاه داخل إدارة الزمالك بإقالة جوزيه بيسيرو من تدريب الفريق وتعيين أحمد حسام ميدو خلفا له”.

انقسام بمجلس الزمالك حول مصير بيسيرو



وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية.

ويتمسك عدد من أعضاء المجلس برحيل المدير الفني عن تدريب الأبيض والتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خاصة وأن موسم الزمالك لا يوجد فيه سوى المنافسة على كأس مصر بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في لقاء الإياب، أمس الأربعاء، بهدف دون رد.