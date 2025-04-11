قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 100 دعوة للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة
سعر الذهب اليوم 11-4-2025
إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب في هذه الحالة طبقا للقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في المحافظات
دعاء يوم الجمعة .. ردد أدعية ساعة الاستجابة تقضي جميع الحوائج في دقائق
خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين
سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025
اليمن.. سلسلة غارات أمريكية تستهدف صنعاء
فيفي عبده عن أزمة فريدة سيف النصر في العتاولة: أنا مظلومة
أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فخار البحيرة| أقدم حرفة يدوية في التاريخ.. صور

صناعة الفخار بالبحيرة
صناعة الفخار بالبحيرة
ساندي رضا

في قلب محافظة البحيرة وتحديدًا قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، يوجد واحدة من أقدم الحرف اليدوية في تاريخ البشرية وهى صناعة  الفخار.

صناعة الفخار بالبحيرة
صناعة الفخار بالبحيرة

تعتبر هذه المنطقة من أشهر معاقل صناعة الفخار، حيث يمكن للمارة على طريق دمنهور - دسوق أن يستمتعوا برؤية معارض الفخار اليدوية التي تزين الطريق، وتعرض تحفًا فنية ملونة تروي قصصًا من زمن بعيد.

تظل صناعة الفخار في قراقص رمزًا للصمود والإبداع، تجمع بين عراقة الماضي وآفاق المستقبل. إنها ليست مجرد حرفة، بل هي حكاية تُروى بيد كل صانع فخار، وحلقة وصل بين الأجيال التي تعبر عن تاريخ وحضارة تمتد عبر الزمان.

صناعة الفخار بالبحيرة
صناعة الفخار بالبحيرة

أشهر صانعى الفخار بالبحيرة

والتقيت عدسة “صدى البلد” رامي محمد، أحد أشهر صانعى الفخار بالبحيرة، الذي قال إن صناعة الفخار ليست مجرد حرفة، بل هي فن يعكس الحضارة المصرية القديمة و صناعة الفخار تعود إلى العصر الفرعوني، وتعتمد على الإبداع والحساسية الفنية للصانع.

وأضاف رامي : “الساعات التى نقضيها ونحن ننتج أشكالًا فنية متنوعة تتحول إلى إبداعات تتحدى الزمن”، مشيراً إلى أن الحفاظ على التراث المصري الأصيل يتطلب جهدًا جماعيًا لمقاومة الاندثار لأن الفخار ليس مجرد مصدر رزق بل هو يعبر عن حضارة أجدادنا.

صناعة الفخار بالبحيرة
صناعة الفخار بالبحيرة

وأوضح "رامى " طرق صناعة الفخار، قائلا: تتطلب صناعة الفخار مراحل دقيقة تبدأ بـ"غربلة" الطمي من الشوائب، يليها وضعه في أحواض حتى يجف بشكل مناسب، يتم تشكيل الطين على دولاب خاص، حيث يتم تدويره بواسطة القدم ليتحول إلى أشكال متنوعة، ثم يتم دخوله إلى الأفران للتحميص. 

ويشير أيمن عامر، أحد العمال، إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الطين ويؤكد أن الأواني المنزلية والقلل والطبل وما إلى ذلك، تعكس تنوع الإنتاج.

تميز الفخار المصري

وأضاف أن المنتجات المصرية تتميز بطابع خاص يعود إلى كونها مصنوعة يدويًا، مما يميزها عن المنتجات الآلية المستوردة، وأن الفخار المصري ليس مجرد قطع تزيينية، بل يحمل في طياته روح الحرفيين وقصص الأجداد.

البحيرة صناعة الفخار أقدم صناعة يدوية بالتاريخ الفخار اليدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تعاون أكاديمي بين جامعة حلوان والسياحة الأوغندية

الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة

حكاية محمود أبو عمشة.. اختطف الاحتلال روحه وبكاه أطباء مصر بحرقة

البابا تواضروس

وزير الشؤون النيابية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد