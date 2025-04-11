عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن إعلام فلسطيني، أن مدفعية الاحتلال تقصف حي السلام بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما سقط شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مواطنين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي اصدرت أوامر لسكان عدد من المناطق في شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري .

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد، قبل أيام قليلة من بدء عيد الفصح اليهودي، عقب تقييم للوضع أجراه رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير.