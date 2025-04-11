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قوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري

جيش الإحتلال
جيش الإحتلال
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي اصدرت أوامر لسكان عدد من المناطق في شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري .

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد، قبل أيام قليلة من بدء عيد الفصح اليهودي، عقب تقييم للوضع أجراه رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير.

ومن المقرر أيضا تعزيز الوجود العسكري في مختلف أنحاء دولة الاحتلال ويبدأ عيد الفصح اليهودي، وهو من أهم الأعياد في الديانة اليهودية، هذا العام مساء غد السبت وينتهي في 20 أبريل.

وفي إسرائيل، يتزامن عيد الفصح اليهودي مع عطلة مدرسية تمتد لأسبوعين. ويغتنم العديد من الإسرائيليين هذه الفترة لقضاء إجازات والقيام بزيارات عائلية وزيارات للأصدقاء في أنحاء البلاد

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وشدد زامير على أهمية الحفاظ على "الجاهزية واليقظة"، وزيادة تعزيز الإجراءات الأمنية.

ومع اقتراب عيد الفصح، يتم تذكير الرأي العام الإسرائيلي بشكل متزايد بمحنة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

في الوقت الحالي، لا يزال 59 رهينة محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 24 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة.

فلسطين قوات الإحتلال قطاع غزة عيد الفصح اليهودي دولة الإحتلال سوريا

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