قرار عاجل من النيابة بشأن رجل متهم بالتعدي على ابنتيه بالقاهرة

قررت جهات التحقيق سرعة إحراء تحريات المبتاحث حول واقعة قيام أب بالتسبب في وفاة ابنتيه بسبب رسوبهما في امتحانات الثانوية العامة بمنطقة الساحل في القاهرة.

أنهى عامل حياة ابنتيه بعد وصلة تعد عليهما بسب رسوبهما في امتحانات الثانوية العامة بمنطقة الساحل في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن بلاغا أفاد بمقتل فتاتين على يد والدهما خلال وصلة تعدي عليهما وإدعائه وفاتهم جراء إصابة بفيروس كورونا وانتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الأب قام بنقل ابنتيه إلى المستشفى مدعيا وفاتهم جراء إصابة بفيروس كورونا وحاول استخراج تصريح دفن لهما دون الكشف عليهم، إلا أن مفتش الصحة أكد وجود شبهة جنائية وقام بإخطار القسم.

وتبين من المعاينة والفحص والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الأب قام بالتعدي على ابنتيه بالضرب والتعذيب حتى لفظتا أنفاسهن الأخيرة في يديه بعد رسوبهما في الثانوية العامة، حيث كان يحاول تأديبهما إلا أنهم توفوا في يده.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.