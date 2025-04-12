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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحقيق في أيرلندا ضد منصة X بسبب إرسال بيانات الأوروبيين لنموذج Grok

منصة X
منصة X
احمد الشريف

أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) يوم الجمعة عن فتح تحقيق رسمي ضد منصة "X" – المعروفة سابقًا بتويتر – بشأن استخدامها بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

يركز التحقيق  على الطريقة التي قامت بها المنصة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمقرّبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام البيانات الشخصية المتوفرة في المنشورات العامة ضمن المنصة لتدريب النموذج الذكي المعروف باسم Grok.

Grok في مرمى نيران الخصوصية الأوروبية

يعد نموذج Grok جزءًا من مشروع الذكاء الاصطناعي xAI الذي أطلقه ماسك لتطوير تقنيات دردشة ذكية شبيهة بـ"تشات جي بي تي"، ويتم دمجه حاليًا في منصة X عبر روبوت دردشة تفاعلي.

وكانت هيئة DPC قد أبدت مخاوفها منذ العام الماضي حول الطريقة التي يتم بها جمع واستخدام بيانات المواطنين الأوروبيين. 

 توصلت المنصة بعد صراع قانوني في المحاكم الأيرلندية إلى تجميد مؤقت لاستخدام بيانات الأوروبيين في عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن الهيئة قالت في بيانها الصادر يوم الجمعة إن التحقيق الجديد سيتناول ما إذا كانت منصة X تمتثل لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

كما حصلت منصة X  على الموافقة المناسبة عند استخدام بيانات المستخدمين في مشاريع الذكاء الاصطناعي.

أزمة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟

التحقيق الجديد من شأنه أن يُعيد إشعال التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الشخصية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل أوروبا من هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على سوق الذكاء الاصطناعي.

فيما لم تصدر منصة X  أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر هذا التقرير.

منصة X تويتر إيلون ماسك Grok

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