قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتنياهو لواشنطن انتهت بسرعة مثيرة للريبة
دعاء يبعد شياطين الجن والإنس عنك طول اليوم.. 11 كلمة تزيحهم من طريقك
صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
وزير الصحة الأمريكي يعلن خطة لإلغاء دعم الفلورايد في المياه
موعد مباراة الأهلى والهلال اليوم بدوري الأبطال والقناة الناقلة
أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
استيقظت بعد شروق الشمس هل أصلي الصبح أولًا أم سنة الفجر؟.. الأزهر يوضح
فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبت
هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الصين تطور أول حاسوب محلي يعدل نموذج ذكاء اصطناع

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي
احمد الشريف

في إنجاز غير مسبوق على المستوى العالمي، نجح علماء صينيون في تنفيذ أول عملية تدريب دقيق (Fine-tuning) لنموذج ذكاء اصطناعي ضخم يحتوي على مليار معامل (parameter) باستخدام كمبيوتر كمي فائق التطور يحمل اسم "أوريجين وكونج" Origin Wukong، وذلك وفقًا لما أفاد به مركز بحوث هندسة الحوسبة الكمّية في مقاطعة آنهوي، لصحيفة Global Times الصينية.

كمبيوتر كمّي من الجيل الثالث بقوة 72 كيوبت.

يعتمد Origin Wukong على شريحة كمّية فائقة التوصيل محلية الصنع تحتوي على 72 كيوبت (qubit)، ما يجعله من أكثر الحواسيب الكمّية تقدمًا وقابلية للبرمجة في الصين. 

وتكمن قوة هذا الحاسوب في قدرته على معالجة مئات المهام الكمّية بالتوازي من خلال دفعة واحدة من البيانات، ما يفتح آفاقًا جديدة في التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة.

نتائج مبهرة في التطبيقات الواقعية

أظهرت البيانات التجريبية أن النموذج المحسن باستخدام الحوسبة الكمّية سجّل، انخفاضًا بنسبة 15% في خسارة التدريب (training loss) عند استخدامه في مجموعة بيانات لحوارات تتعلق بالإرشاد النفسي، كما سجل ارتفاعًا في دقة مهام الاستدلال الرياضي من 68% إلى 82%.

فيما أشار المركز إلى أن التجربة حققت تحسينًا بنسبة 8.4% في فعالية التدريب، رغم تقليص عدد معلمات النموذج بنسبة 76%، ما يُعدّ اختراقًا علميًا في استخدام الكوانتم لتخفيف الأعباء الحسابية عن النماذج الضخمة.

محرك كمي  يضاف إلى الذكاء الاصطناعي التقليدي 

وصف دوو مينغهان، نائب رئيس شركة Origin Quantum Computing Technology، التجربة بأنها "أشبه بتركيب محرك كمّي لنموذج تقليدي، ما يتيح لهما العمل بتناغم وسرعة أعلى".

ويرى محللون أن هذا الإنجاز لا يقتصر فقط على تقديم "خيار جديد لتخفيف العبء الحسابي"، بل يمثل أيضًا مسارًا بديلًا لمواجهة ما يسمى بـ"قلق القدرة الحوسبية" في ظل النمو الهائل للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

خطوة جديدة في مسار الحوسبة الكمية

من جانبه، وصف الدكتور تشين تشاو يون، الباحث في معهد الذكاء الاصطناعي في مركز العلوم الوطني بهفي، هذا الإنجاز بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام" في مجال الحوسبة الكمّية. وقال: "للمرة الأولى، تُستخدم الحوسبة الكمّية في عمليات واقعية لتدريب النماذج الكبيرة، مما يثبت أن العتاد الحالي قادر على التعامل مع مهام حقيقية ومعقدة".

خلفية عن جهاز Origin Wukong

دخل الكمبيوتر الكمّي Origin Wukong الخدمة رسميًا في 6 يناير 2024، وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من 350 ألف مهمة كمّية عبره، شملت مجالات متعددة مثل ديناميكا الموائع الحاسوبية، والتمويل، والطب الحيوي. وقد استخدمه باحثون ومؤسسات من 139 دولة ومنطقة حول العالم عن بُعد.

ما الذي تعنيه هذه التجربة للمستقبل؟

يغير هذا التطور قد قواعد اللعبة، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، بل في تصميم البنية التحتية للحوسبة نفسها، عبر دمج قدرات الحوسبة الكمية في تدريب وتشغيل النماذج الذكية الضخمة، مما يفتح الباب لتقنيات أكثر كفاءة، وذات استهلاك طاقة أقل، ودقة أعلى في التخصصات الدقيقة كالتشخيص الطبي وتحليل المخاطر المالية.

ذكاء اصطناعي علماء صينيون كمبيوتر كمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

الدكتور السيد عبد الباري

الدكتور السيد عبدالباري: النصر سيكون لأمة الإسلام.. وهذا وعد النبي

وكيل الأزهر خلال الجولة

الضويني يتفقد مركز الأزهر للفتوى لمتابعة سير العمل.. صور

ترك الأم المطلقة أولادها

حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد