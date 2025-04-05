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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة ذكاء اصطناعي تحصد 308 ملايين دولار في جولة تمويلية ضخمة

Runway
Runway
احمد الشريف

أعلنت شركة Runway الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي عن جمع 308 ملايين دولار ضمن جولة تمويل جديدة من الفئة D، في خطوة تهدف إلى توسيع أعمالها في مجال إنتاج الأفلام والرسوم المتحركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

قادة الجولة شركة General Atlantic، بمشاركة أسماء بارزة مثل Fidelity Management & Research Company، Baillie Gifford، Nvidia، SoftBank، إلى جانب مستثمرين جدد وحاليين، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة حتى الآن إلى 545 مليون دولار، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 3 مليارات دولار.

من 1.5 إلى 3 مليارات دولار في أقل من عام

تأسست Runway في مدينة نيويورك عام 2018، وكانت آخر قيمة تقديرية معلنة لها بعد التمويل (post-money valuation) قد بلغت 1.5 مليار دولار. ومن بين المستثمرين السابقين فيها Google Ventures وSalesforce Ventures.

وفي تدوينة رسمية بمناسبة الإعلان، كتب المؤسس والرئيس التنفيذي كريستوبال فالينزويلا:"اليوم نعلن عن خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء منظومة إعلامية جديدة قائمة على محاكاة العالم عبر الذكاء الاصطناعي".

Gen-4 

أطلقت Runway مؤخرًا الجيل الرابع من نماذجها التوليدية (Gen-4)، والذي يتيح قدرات متقدمة في توليد مشاهد متسقة تشمل شخصيات، أماكن، وأشياء تظهر بنفس الشكل عبر لقطات مختلفة، وهي خطوة محورية في تطوير محتوى سمعي بصري عالي الجودة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال فالينزويلا:"هذه ليست مجرد تحسينات تدريجية، بل أساس لنهج جديد كليًا في صناعة الوسائط. حيث سيمكننا التمويل الجديد من مواصلة البحث العلمي وتوسيع فريقنا من الباحثين والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي".

تعاون مع هوليوود 

في خطوة تعد الأولى من نوعها، وقعت Runway العام الماضي اتفاقًا مع استوديو Lionsgate، منتج سلسلة أفلام John Wick وThe Hunger Games.

وتركز الاتفاقية على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خاص يدرب على مكتبة Lionsgate الواسعة من الأفلام والمسلسلات، بهدف خفض التكاليف المرتفعة في مرحلتي ما قبل وما بعد الإنتاج.

لماذا هذا مهم؟

فيما باتت Runway الآن أحد اللاعبين الأساسيين في مجال الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع طموح واضح إلى إعادة صياغة مستقبل السينما والمحتوى الرقمي.

يعكس دخول أسماء كبرى مثل Nvidia وSoftBank في جولة التمويل، ثقة السوق في قدرة Runway على إحداث تأثير طويل المدى في صناعة الإعلام.

الذكاء الاصطناعي Runway إنتاج الأفلام

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