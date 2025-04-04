مايكروسوفت 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاث

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن إضافة مساعدي ذكاء اصطناعي جديدين إلى Microsoft 365 Copilot، حيث يقوم مساعد المحلل والباحث بمهام تشبه تلك التي ينفذها محللو البيانات ومستشارو الأعمال المبتدئين.

ووفقا لما ذكره موقع “notebookcheck”، يعتمد مساعدي مايكروسوفت الجديدان على أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتعزيز كفاءتهما في معالجة البيانات وتحليلها.

مايكروسوفت تضيف وكلاء ذكاء اصطناعي للقيام بعمل مساعدي الأعمال المبتدئين

يستفيد مستخدمو الأعمال من هذين المساعدين الافتراضيين الذين يمكنهم إنجاز المهام بشكل أسرع وبتكلفة أقل مقارنة بالمساعدين البشريين.

يوظف Microsoft 365 Copilot الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية من خلال الوصول إلى البريد الإلكتروني والبيانات والملفات داخل الشركة، بالإضافة إلى مصادر البيانات الخارجية المعتمدة.

كما يمكن للمساعدين الجديدين تحليل هذه المعلومات، والإجابة على الاستفسارات، وإنشاء تقارير بناء على البيانات المتاحة.

يستخدم وكيل المحلل إصدارا من نموذج OpenAI O3-Mini مع إمكانيات Python لتحليل بيانات الأعمال، كما يمكن لهذا الوكيل تلخيص النتائج في تقارير تحتوي على أرقام ومخططات بيانية، إلى جانب توثيق جميع الخطوات وربط المراجع لضمان دقة النتائج والتحقق من صحتها.

وفي الوقت نفسه، يعتمد وكيل البحث على إصدار مخصص من OpenAI O3، مزود بإمكانيات بحث متقدمة، ويدعمه تكامل كامل مع Microsoft 365 Copilot.

يتيح هذا للوكلاء معالجة المشكلات المعقدة باستخدام مصادر معلومات داخلية وخارجية، وإنتاج تقارير مكتوبة عالية الجودة. يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين جودة التقارير وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم.

ولاستخدامها يتعين على الأشخاص دفع اشتراك بقيمة 30 دولارا شهريا في Microsoft 365 Copilot، بالإضافة إلى باقة Microsoft 365 مؤهلة.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، تستعد لإطلاق مساعد Copilot الذكي للألعاب، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة لاعبي إكس بوكس في تحسين تجربتهم داخل الألعاب.

وسيعمل Copilot من مايكروسوفت، كمساعد لإرشاد اللاعبين في أثناء اللعب، بالإضافة إلى تسهيل تنزيل الألعاب وتشغيلها، وتقديم نصائح وأدلة ومعلومات مفيدة حول عالم اللعبة.

تعتزم مايكروسوفت إطلاق مساعد Copilot للألعاب، عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة، إذ سيعمل كشاشة ثانية توفر معلومات وإرشادات في أثناء اللعب.