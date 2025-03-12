مفاجأة! مايكروسوفت توقف تطبيقا مهما لمستخدمي ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن قرارها استبدال تطبيق Remote Desktop الخاص بويندوز بتطبيق Windows App الأحدث، في خطوة تهدف لتوحيد الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية والافتراضية.

ووفقًا لما كتبته هيلاري براون في مدونة مجتمع مايكروسوفت التقنية، فإن "تطبيق Remote Desktop الخاص بويندوز من متجر مايكروسوفت سيتوقف عن دعمه والتحديث اعتبارًا من 27 مايو 2025، وعلى المستخدمين الانتقال إلى Windows App لضمان استمرار الوصول إلى خدمات Windows 365 وAzure Virtual Desktop وMicrosoft Dev Box".

تفاصيل القرار والميزات الجديدة

بدأت مايكروسوفت بالإعلان عن هذا التحول في سبتمبر 2024، حيث تم تسليم النسخة المستقرة الأولى من Windows App بعد أسبوعين من الإعلان.

ويأتي التطبيق الجديد ليقدم واجهة موحدة للوصول إلى عدة خدمات، مع ميزات محسنة مثل، شاشات رئيسية قابلة للتخصيص التي تسمح للمستخدمين بضبط الواجهة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

بالاضافة إلى ميزة دعم الشاشات المتعددة ودقة العرض الديناميكية لتحسين تجربة العمل عن بعد، وميزة تحسينات في بيئة العمل عن بعد التي تشمل إعادة توجيه الأجهزة، وتحسين تكامل تطبيق Microsoft Teams، وإمكانية تبديل الحسابات بسهولة.

غلق الاتصالات

وبحسب التقارير، ستُغلق الاتصالات بخدمات Windows 365 وAzure Virtual Desktop وMicrosoft Dev Box عبر تطبيق Remote Desktop القديم بعد 27 مايو 2025، مما يجعل الانتقال إلى Windows App أمرًا ضروريًا.

ومع ذلك، ينصح مستخدمو التطبيق القديم الذين يعتمدون على الاتصالات بسطح المكتب باستخدام تطبيق Remote Desktop Connection حتى تُضاف هذه الخاصية إلى Windows App.

نظرة مستقبلية

يمثل هذا التغيير جزءًا من رؤية مايكروسوفت لتعزيز خدماتها السحابية والانتقال الكامل إلى بيئة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الذي تركز فيه الشركة على تقديم تجربة متطورة للمستخدمين، يبقى التحدي في ضمان توافق الوظائف القديمة مع التطويرات الجديدة، خاصة فيما يتعلق باتصالات سطح المكتب.

يعد هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية لتوحيد خدمات الحوسبة عن بُعد، وقد يكون له تأثير على كيفية تعامل المؤسسات والأفراد مع بيئات العمل الافتراضية في المستقبل.