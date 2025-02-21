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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تحذر: برامج ضارة تهدد مستخدمي Mac بسرقة بياناتهم

كمبيوتر Mac
كمبيوتر Mac
شيماء عبد المنعم

طالما افتخر مستخدمو أجهزة ماك بتوفر مستويات عالية من الحماية ضد البرمجيات الضارة، إلا أن هذا الاعتقاد يواجه تحديات جديدة في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن أجهزة Mac تعتبر أقل عرضة للتهديدات مقارنة بأنظمة التشغيل الأخرى، فإن المخاطر قد زادت بشكل ملحوظ مؤخرا. 

وبحسب ما ذكره موقع “news18”، أصدرت فرق الأمان في مايكروسوفت تحذيرات بشأن ظهور برمجيات خبيثة جديدة تستهدف نظام macOS، محذرة من إمكانية حدوث فوضى واسعة وسرقة للبيانات دون أي تنبيه للمستخدمين.

برمجية XCSSET تهدد مستخدمي Mac


يعد XCSSET واحدا من أبرز التهديدات، وهو نوع من البرمجيات الخبيثة التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2020، وقد عمل القراصنة على تطوير هذه البرمجية بشكل مذهل، مما جعلها أكثر قدرة على التسلل إلى الأجهزة وإخفاء آثارها داخل التطبيقات الشرعية. 

ومع إمكانية تحميل تطبيقات تشبه تلك الموجودة على متجر التطبيقات، زادت فرص هذه البرمجية في المرور دون أن يكتشفها المستخدمون.

تتميز البرمجية بالقدرة على استغلال الأجهزة الضعيفة وتحويلها إلى بيئات عمل مسيطر عليها من قبل القراصنة، حيث يمكنها تنفيذ أوامر ضارة وسرقة بيانات حساسة مثل كلمات المرور. وذلك يجعل نظام أمان المستخدم تحت تهديد مباشر، خاصة فيما يتعلق بحسابه المصرفي ومعلوماته الشخصية.

من الواضح أن مستخدمي Mac بحاجة ماسة إلى تعزيز وسائل الحماية لأجهزتهم، ولكن الحذر في تثبيت التطبيقات يأتي في مقدمة أولوياتهم. يجب عليهم أن يكونوا انتقائيين في مصادر التطبيقات، حيث ينصح بتحميل البرامج من متاجر التطبيقات الرسمية فقط، وتجنب الضغوطات أو الروابط المشبوهة التي قد تعرض أجهزتهم للخطر. 

كما يجب عليهم أن يكونوا واعين للممارسات الأمنية الجيدة، مثل تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بانتظام لمواجهة أي تهديدات محتملة قبل أن تتطور.

لذا يتعين على مستخدمي Mac أن يدركوا أن عصر الثقة المطلقة في أمان أجهزتهم قد انتهى، والوعي والتأهب هما المفتاح لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم البرمجيات الخبيثة.

مايكروسوفت برامج ضارة Mac

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