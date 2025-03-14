تستعد شركة مايكروسوفت، لإطلاق مساعد Copilot الذكي للألعاب، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة لاعبي إكس بوكس في تحسين تجربتهم داخل الألعاب.

بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعمل Copilot من مايكروسوفت، كمساعد لإرشاد اللاعبين في أثناء اللعب، بالإضافة إلى تسهيل تنزيل الألعاب وتشغيلها، وتقديم نصائح وأدلة ومعلومات مفيدة حول عالم اللعبة.

مايكروسوفت تكشف عن مساعد Copilot الذكي للألعاب في Xbox

تعتزم مايكروسوفت إطلاق مساعد Copilot للألعاب في البداية عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة، إذ سيعمل كشاشة ثانية توفر معلومات وإرشادات في أثناء اللعب.

واستعرضت سونالي ياداف، مديرة منتجات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب، من خلال مؤتمر صحفي، بعض السيناريوهات التي يمكن أن يستفيد منها اللاعبون بمساعدة Copilot.

وفي أحد العروض التوضيحية، قدم مساعد Copilot نصائح للاعب في لعبة Overwatch 2، إذ حلل أخطاءه في أثناء الهجوم دون دعم زملائه، كما أوصى بأفضل الشخصيات التي يمكنه اختيارها لتعزيز تكوين الفريق، مع شرح نقاط القوة والضعف لكل بطل.

وفي عرض آخر خاص بلعبة ماين كرافت، تمكن Copilot من الإجابة عن استفسارات اللاعبين حول كيفية صناعة الأدوات داخل اللعبة.

وستقوم مايكروسوفت باختبار الإصدار الأولي من مساعد Copilot للألعاب مع مشتركي Xbox Insiders عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة خلال شهر أبريل، قبل أن يتم إطلاقه إلى أجهزة متعددة.

وللترويج لإمكاناته، قالت مايكروسوفت في مقطع فيديو تسويقيا، إن مساعد Copilot للألعاب يعد "فيقا رقميا” يساعد اللاعبين عبر تقديم نصائح وإرشادات في عالم اللعبة.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، أطلقت تطبيق Copilot لأجهزة ماك، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من المساعد الذكي مباشرة عبر أجهزة ماك العاملة بنظام macOS.

يستند تطبيق Copilot إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ ChatGPT، ويوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخدمات مثل الحصول على إجابات فورية للأسئلة، المساعدة في البرمجة وحل الأكواد، تحليل الصور، توليد النصوص والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، تلخيص المحتوى، إجراء الأبحاث، والعديد من المزايا الأخرى.

يقدم التطبيق ميزات مبتكرة مثل Copilot Voice للوضع الصوتي المتقدم، وميزة Think Deeper للتفكير العميق، والتي ستكون متاحة لمستخدمي الحسابات المجانية بشكل غير محدود.