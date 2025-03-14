قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي احتفالا بيوم الشهيد.. فيديو
باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة| فيديو
قرار جديد بشأن عاطل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج
طقس الأسبوع الثالث من رمضان.. الحرارة تتجه نحو الـ40 والأرصاد تحذر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة.. فيديو
دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية
اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
إعلام فلسطيني: أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تكشف عن مساعد Copilot الذكي للألعاب في Xbox

Copilot
Copilot
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة مايكروسوفت، لإطلاق مساعد Copilot الذكي للألعاب، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة لاعبي إكس بوكس في تحسين تجربتهم داخل الألعاب.

بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعمل Copilot من مايكروسوفت، كمساعد لإرشاد اللاعبين في أثناء اللعب، بالإضافة إلى تسهيل تنزيل الألعاب وتشغيلها، وتقديم نصائح وأدلة ومعلومات مفيدة حول عالم اللعبة.

مايكروسوفت تكشف عن مساعد Copilot الذكي للألعاب في Xbox

تعتزم مايكروسوفت إطلاق مساعد Copilot للألعاب في البداية عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة، إذ سيعمل كشاشة ثانية توفر معلومات وإرشادات في أثناء اللعب.

واستعرضت سونالي ياداف، مديرة منتجات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب، من خلال مؤتمر صحفي، بعض السيناريوهات التي يمكن أن يستفيد منها اللاعبون بمساعدة Copilot.

وفي أحد العروض التوضيحية، قدم مساعد Copilot نصائح للاعب في لعبة Overwatch 2، إذ حلل أخطاءه في أثناء الهجوم دون دعم زملائه، كما أوصى بأفضل الشخصيات التي يمكنه اختيارها لتعزيز تكوين الفريق، مع شرح نقاط القوة والضعف لكل بطل.

وفي عرض آخر خاص بلعبة ماين كرافت، تمكن Copilot من الإجابة عن استفسارات اللاعبين حول كيفية صناعة الأدوات داخل اللعبة.

وستقوم مايكروسوفت باختبار الإصدار الأولي من مساعد Copilot للألعاب مع مشتركي Xbox Insiders عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة خلال شهر أبريل، قبل أن يتم إطلاقه إلى أجهزة متعددة.

وللترويج لإمكاناته، قالت مايكروسوفت في مقطع فيديو تسويقيا، إن مساعد Copilot للألعاب يعد "فيقا رقميا” يساعد اللاعبين عبر تقديم نصائح وإرشادات في عالم اللعبة.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، أطلقت تطبيق Copilot لأجهزة ماك، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من المساعد الذكي مباشرة عبر أجهزة ماك العاملة بنظام macOS.

يستند تطبيق Copilot إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ ChatGPT، ويوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخدمات مثل الحصول على إجابات فورية للأسئلة، المساعدة في البرمجة وحل الأكواد، تحليل الصور، توليد النصوص والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، تلخيص المحتوى، إجراء الأبحاث، والعديد من المزايا الأخرى.

يقدم التطبيق ميزات مبتكرة مثل Copilot Voice للوضع الصوتي المتقدم، وميزة Think Deeper للتفكير العميق، والتي ستكون متاحة لمستخدمي الحسابات المجانية بشكل غير محدود.

مايكروسوفت ماين كرافت الذكاء الاصطناعي إكس بوكس مساعد Copilot

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية مميزة

عضة الكلب

غير اللقاح.. ماذا تفعل بعد عضة الكلب؟

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

بالصور

بدون بنزين ولا كهرباء.. تويوتا تطلق سيارة موفرة صغيرة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

فيديو

سعد الصغير

باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد