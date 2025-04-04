تعرف على مميزاتها.. سامسونج تكشف عن أول غسالة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن توسيع نطاق أجهزتها المنزلية الذكية بإطلاق غسالة ملابس علوية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والكفاءة.

في السابق، كان الذكاء الاصطناعي يقتصر على الغسالات ذات التحميل الأمامي والمجففات، لكن طراز سامسونج الجديد يضيف هذه التقنية إلى الغسالات ذات التحميل العلوي.

مميزات غسالة سامسونج الجديدة

تتوافر غسالة سامسونج الجديدة، في ثلاثة أحجام مختلفة بقياس 21 بوصة، 24 بوصة، و25 بوصة، وخمسة ألوان عصرية.

تجمع هذه الغسالة بين أداء تنظيف الملابس المتطور وميزات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة غسيل أفضل وأكثر كفاءة.

غسالة سامسونج الجديدة

تتميز الغسالة بثلاث تقنيات رئيسية تعمل بالذكاء الاصطناعي، الأولى تتمثل في وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، مما يساعد على تحسين كفاءة الطاقة.

والثانية، تتضمن تقنية VRT+ AI، التي تحلل الأرضية وتضبط أداء الغسالة لتقليل الضوضاء والاهتزازات أثناء التشغيل.

والأخيرة، تتميز بخاصية AI Wash، التي تستخدم مستشعرات متقدمة لقياس نوع القماش وحجم الحمولة ومستويات الاتساخ، مع ضبط كمية المنظف والماء وإعدادات دورة الغسيل لضمان تنظيف مثالي.

وبالنسبة للأقمشة الحساسة، يقال إن هذه التقنية تساعد في تقليل التآكل والتلف بنسبة تصل إلى 25% باستخدام إعدادات الغسيل اللطيف.

بالإضافة إلى هذه التقنيات، تتميز الغسالة أيضا بتقنية EcoBubble، المستندة إلى نظامي Bubblestorm وDual Storm، حيث يذيب Bubblestorm المنظف إلى رغوة، مما يساعده على اختراق الأقمشة بشكل أفضل.

بينما يستخدم نظام Dual Storm نبضات مزدوجة لضمان خلط دقيق للماء والمنظف والملابس، مما يعزز كفاءة الغسيل.

لم تكشف سامسونج عن تفاصيل سعر الغسالة بعد، لكن من المتوقع أن يتم إطلاق غسالة التحميل العلوي المزودة بالذكاء الاصطناعي قريبا.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج تعزيز رؤيتها "شاشات في كل مكان" من خلال إطلاق أحدث الثلاجات الذكية، والتي تأتي مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتتميز التشكيلة الجديدة بوجود شاشات متعددة الأحجام، مما يتيح لها التكيف مع مختلف أحجام المطابخ وتلبية احتياجات المستخدمين بشكل مبتكر.