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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثلاجة سامسونج الذكية الجديدة تعثر على الهاتف المفقود وتضبط التكييف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة سامسونج Samsung، في تعزيز رؤيتها "شاشات في كل مكان" من خلال إطلاق أحدث الثلاجات الذكية.

وتتجمع تشكيلة سامسونج الجديدة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، كما أنها تأتي بأحجام شاشة متعددة لتناسب مطابخ مختلفة.

تشمل مجموعة 2025 ثلاجات Fresh Fresh ذات الأبواب الفرنسية المكونة من 4 أبواب، ونماذج الثلاجات جنبا إلى جنب، والتي تتميز الآن بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل النظام مع خيارات متعددة لأحجام الشاشات؛ بما في ذلك شاشة 9 بوصات الجديدة.

وعلى الرغم من أن الشاشة الأصغر بحجم 9 بوصات ليست ضخمة مثل شاشات محور عائلة سامسونج، لكنها توفر نفس الميزات الذكية، مثل تتبع الطعام، اقتراحات الوجبات، والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

أما إذا كنت تفضل شاشة أكبر، فلا تزال سامسونج تقدم خيارات محور العائلة بحجم 21.5 بوصة و 32 بوصة.

كما أصبح بإمكان عملاء شركة سامسونج للإلكترونيات، الذين اعتادوا الاعتماد على ساعات جالاكسي للعثور على هواتفهم المفقودة، الآن تحديد مواقع أجهزتهم باستخدام أحدث ثلاجات الشركة.

وتتميز أحدث سلسلة من ثلاجات Bespoke المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشاشة رئيسية بقياس 9 بوصات تتيح للمستخدمين قول "مرحبا بيكسبي، ابحث عن هاتفي"، وسيقوم المساعد المتطور، القادر على التعرف على صوت كل فرد من أفراد الأسرة، بالاتصال بالجهاز الصحيح.

ويمكن للعملاء أيضا تشغيل مكيفات الهواء المنزلية أو ستائر النوافذ باستخدام الأوامر الصوتية، بينما يقوم النظام تلقائيا بإجراء التعديلات باستخدام بيانات الطقس في الوقت الفعلي.

وتهدف سامسونج إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا عبر مجموعة منتجاتها، من المكانس الكهربائية الروبوتية إلى الغسالات.

وتهدف سامسونج في نهاية المطاف إلى ربط نصف مليار من الأجهزة المحمولة والمنزلية التي تبيعها حول العالم سنويا بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج، طرحت أواخر العام الماضي مجموعة جديدة من منتجاتها مكونة من 10 غسالات كبيرة الحجم ذات تعبئة أمامية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتم تصميمها لتبسيط مهام الغسيل وتعزيز الراحة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، توفر جميعها تجربة غسيل محسنة وفعالة، وتلبي احتياجات الأسر التي تتطلب سعات تحميل أكبر.

سامسونج الثلاجات الذكية الذكاء الاصطناعي

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