سامسونج Galaxy S25 يدعم ميزة نقطة الاتصال الفورية من أندرويد

قدمت Google ميزة "Instant Hotspot" لأول مرة مع إصدار Android 15 العام الماضي، مما أثار إعجاب المستخدمين بسبب سهولة الربط الفوري بين أجهزة Android المختلفة.

ومع ذلك، لم تتوفر هذه الميزة على أجهزة Samsung في البداية، نظرًا لأن الشركة لديها ميزة مشابهة تدعى "Auto Hotspot" ضمن واجهة الاستخدام One UI.

توفر الميزة بسلسلة Galaxy S25

ولكن Google قررت مؤخرًا إعادة النظر في هذا الأمر، حيث أصبحت ميزة Instant Hotspot متوفرة الآن لأجهزة سلسلة Galaxy S25 التي تعمل بواجهة One UI 7.

ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة غير متاحة للأجهزة الأقدم التي تدعم واجهة One UI 7، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية الميزة الجديدة.

تسهل ميزة Instant Hotspot الاتصال الفوري بين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، والأجهزة اللوحية، وأجهزة Chromebook بشرط أن تكون جميع الأجهزة مسجلة بنفس حساب Google.

في البداية كان هذا الأمر غير ممكن على أجهزة Galaxy بسبب اقتصار ميزة Auto Hotspot على الربط بين أجهزة Samsung فقط.

على سبيل المثال، يمكن لجهاز Galaxy Tab S10 Ultra الاتصال تلقائيًا بنقطة الاتصال الخاصة بجهاز Galaxy Z Flip 6، ولكن إذا كان لديك جهاز غير تابع لسامسونج، تحتاج إلى إعداد الاتصال يدويًا.

تفيعل Instant Hotspot

الآن، ومع تفعيل Instant Hotspot، أصبح بإمكان الأجهزة غير التابعة لسامسونج الاتصال بسهولة بنقطة الاتصال الخاصة بجهاز Galaxy.

فعند محاولة الاتصال، تظهر إشعارات على الجهاز غير التابع لسامسونج تطلب منك استخدام نقطة الاتصال الخاصة بالجهاز الآخر، مما يُسهل العملية بشكل كبير.

أزمة توفير الميزة بـ Galaxy S25

على الرغم من هذه الإضافة المهمة، فإن اقتصار الميزة على أجهزة Galaxy S25 قد يسبب بعض الإحباط للمستخدمين الذين يملكون أجهزة أقدم.

ومع ذلك، تظل هذه الخطوة من Google تمثل تقدمًا ملحوظًا في تحسين تجربة الاتصال بين أجهزة Android المختلفة.