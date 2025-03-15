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جوجل تستبدل مساعدها الذكي Google Assistant علي أندرويد بـ Gemini
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستبدل مساعدها الذكي Google Assistant علي أندرويد بـ Gemini

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن أن Gemini سيحل محل المساعد Google Assistant على هواتف أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.

قالت جوجل في منشور عبر مدونتها، إنها ستقوم بترقية المزيد من أجهزة أندرويد من Google Assistant إلى Gemini خلال الأشهر المقبلة، في وقت لاحق من هذا العام.

Gemini يحل مكان مساعد جوجل على هواتف أندرويد
 

وأوضحت جوجل أمس الجمعة، أن مساعدها الذكي Google Assistant، لن يكون متاحا على معظم الأجهزة المحمولة أو لن متاحا للتنزيل عبر متاجر التطبيقات.

وأضافت الشركة: "بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بترقية الأجهزة اللوحية والسيارات والأجهزة التي تتصل بهاتفك، مثل سماعات الرأس والساعات، إلى Gemini، نحن نقدم أيضا تجربة جديدة، مدعومة من Gemini ، إلى أجهزة منزلية مثل الاسبيكر وشاشات العروض وأجهزة التلفزيون."

وقالت جوجل إنها ستشارك المزيد من التفاصيل مع المستخدمين في الأشهر القليلة المقبلة، وسيستمر المساعد حتى ذلك الحين العمل على الأجهزة المذكورة أعلاه.

وأشارت جوجل إلى أنها عملت على تحسين تجربة مستخدم Gemini قبل المساعد، وخاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على مختلف وظائف المساعدين.

وعلى سبيل المثال، أضافت جوجل العديد من الميزات المطلوبة للغاية إلى Gemini على أجهزة أندرويد، مثل القدرة على تشغيل الموسيقى ودعم أجهزة ضبط الوقت وخيار لاتخاذ الإجراءات مباشرة من شاشة قفل المستخدم.

يأتي استبدال المساعد لصالح Gemini ليس مفاجئا، خاصة بالنظر إلى أن جوجل أطلقت خط الهواتف الذكية Pixel 9 مع Gemini كمساعد افتراضي.

زودت جوجل Gemini بقدرات أكثر تقدما من المساعد وأتاحت طرقا جديدة للحصول على المساعدة والمعلومات حول مواضيع عبر أدوات مثل Gemini Live و Deep Research.
 

جدير بالذكر أن شركة جوجل، أطلقت مؤخرا تحديثا جديدا لمساعدها الذكي Gemini، والذي من شأنه أن يتيح تخصيص الإجابات بناء على سجل البحث الخاص بالمستخدمين.

وأوضحت الشركة إن المستخدمين يمكنهم الآن توصيل تطبيقاتهم بـ Gemini، بما في ذلك التقويم والملاحظات والمهام والصور.

ويمكن لمستخدمي Gemini تفعيل الميزة من خلال إعدادات التخصيص في قائمة النماذج عبر المتصفح، وستطرح جوجل التحديث بنحو تدريجي في الأجهزة المحمولة، إذ أصبح متاحا بأكثر من 40 لغة في معظم الدول.

جوجل أندرويد مساعد جوجل Google Assistant Gemini

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