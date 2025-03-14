أعلنت شركة جوجل Google، عن دعم تشغيل ألعاب أندرويد في الحواسيب، إذ ستتوفر كافة ألعاب الهواتف المحمولة افتراضيا عبر منصة Google Play Games في أجهزة الكمبيوتر، ما لم يقرر المطورون عدم المشاركة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge"، يؤدي هذا التغيير إلى زيادة عدد الألعاب المتاحة في منصة جوجل بشكل كبير، إذ كان يتعين سابقا على المطورين الاشتراك يدويا لإدراج ألعابهم.

جوجل تتيح تشغيل كافة ألعاب أندرويد في الحواسيب



وقد تم إطلاق منصة Google Play Games في الحواسيب لأول مرة كنسخة تجريبية خلال عام 2022، مما أتاح للمستخدمين تشغيل ألعاب أندرويد على جهاز الكمبيوتر، ومنذ ذلك الحين، واصلت جوجل توسيع نطاق توفر الخدمة، وتحسين مزاياها.

ومؤخرا، كشفت شركة جوجل عن شارة قابلية التشغيل للألعاب المحمولة المتاحة لأجهزة الحاسوب، لتوضيح مدى توافقها مع الأجهزة.

وبالإضافة إلى دعم ألعاب أندرويد، تعمل جوجل على توسيع قائمة الألعاب الأصلية المصممة بنحو خاص للحواسيب داخل منصة Google Play Games.

وفي خطوة أخرى لتعزيز انتشار Google Play Games في أجهزة الحاسوب، ستجعل جوجل كافة الألعاب متاحة في الحواسيب العاملة بمعالجات AMD المحمولة والمكتبية، بعدما كانت تقتصر فقط على قائمة محدودة سابقا.

ويتوفر على منصة Google Play Games حاليا أكثر من 50 لعبة أصلية، ومن المقرر أن تفتح جوجل باب المشاركة لكافة المطورين لاحقا هذا العام.

وتسعي جوجل لإتمام شراكات مع مصنعي الحواسيب لضمان توفر منصة الألعاب مباشرة من قائمة ابدأ في الأجهزة الجديدة التي ستطرح خلال هذا العام.

وإلى جانب ذلك، ستطرح ميزة دعم الحسابات المتعددة، وإمكانية تشغيل عدة نسخ من اللعبة في وقت واحد عبر Google Play Games في الحواسيب هذا الشهر.



جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن دعم روبوت الدردشة Gemini لإمكانيات إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بإنشاء ليس فقط الصور، ولكن أيضا يمكنه إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بناء على أوصاف المستخدم النصية.

ويمكن لـ "Toucan" إنشاء مقاطع الفيديو عبر مطالبات نصية، مما يشير إلى أنه قد يكون نوعا معينا من الإنشاء القائم على الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلا من إخراج أداة توليد الفيديو للأغراض العامة.