الكشف عن مولد الفيديو الجديد بالذكاء الاصطناعي في Gemini من جوجل

سيحصل روبوت الدردشة Gemini من جوجل قريبا على إمكانيات إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بإنشاء ليس فقط الصور، ولكن أيضا مقاطع فيديو قصيرة بناء على أوصاف المستخدم النصية.

ووفقا لتقرير جديد من Android Authority، فأن هذه الميزة، قد تعاني بعض القيود المحتملة، مع اقتراب إصدار ميزة جوجل النسخة التجريبية، قد توضح ما إذا كانت سيتم طرحها مقابل اشتراك مدفوع على غرار الميزات الأخرى.

كما اكتشف محقق تطبيقات أندرويد AssembleDebug، فإن أحدث إصدار من تطبيق جوجل على أندرويد يحتوي على إشارات جديدة إلى ميزات إنشاء فيديو غير منشورة مدعومة من Gemini تحت الاسم الرمزي "Toucan".

توفر الإدخالات الإضافية في الكود العديد من الأدلة حول كيفية عمل الميزات، بما في ذلك تلميحات إلى أنه قد تكون هناك حدود لعدد مقاطع الفيديو التي يمكن إنشاؤها يوميا لبعض المستخدمين.

ويكشف الكود أيضا أن كل فيديو يجب أن يستغرق "دقيقة إلى دقيقتين" لإنشاءها، مما يعني أن قوة الحوسبة ستكون مطلوبة لإنشائه.

كيف يعمل مولد الفيديو من الجديد من جوجل؟



يشير التقرير إلى أن "Toucan" يمكنه إنشاء مقاطع الفيديو عبر مطالبات نصية، مما يشير إلى أنه قد يكون نوعا معينا من الإنشاء القائم على الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلا من إخراج أداة توليد الفيديو للأغراض العامة.

يعني ذلك أن التطبيق لن ينشئ فقط Toucans من المدخلات المستندة إلى النص بدلا من إنشاءها من مدخلات أخرى مثل الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو.

ستفتح الحدود اليومية الباب أمام جوجل لتقديم تجارب مختلفة للمستخدمين المدفوعين من Gemini Advanced أو حتى القدرة على شراء الاعتمادات لأجيال إضافية.

تعد أدوات توليد الفيديو باهظة الثمن، وتعمل معظم الخيارات المتاحة حاليا، مثل Kling أو Hailuo AI، مع اشتراك مدفوع أو ترتيب مدفوع الأجر، وغالبا مع عدد صغير من الأجيال المجانية المسموح بها في فترة معينة.

لم تعلن جوجل بعد عن ميزة توليد الفيديو Toucan، لذلك سيتعين علينا الانتظار ومعرفة متى سيتم إصدارها للمستخدمين، ومع ذلك، فإن الأدلة على استمرار التطوير هي علامة جيدة على أنه سيتم طرحها قريبا.