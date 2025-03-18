نهاية Google Assistant.. جوجل تجهز لمفاجأة كبرى وتسبتدله بـ Gemini

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إيقاف خدمتها الشهيرة "المساعد الصوتي" (Google Assistant) واستبدالها بخدمة الذكاء الاصطناعي الجديدة "جيميني" (Gemini)، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تقديم تجربة أكثر تطورًا.

ظهر "Google Assistant" لأول مرة عام 2016، حيث وعدت جوجل بتقديم "واجهة محادثة" تمكّن المستخدمين من الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي، وإدارة المهام اليومية، والحصول على إجابات من محرك البحث مباشرة.

كان يتطلب تفعيل المساعد الضغط على أيقونة أو نطق العبارة الشهيرة "أوكِه جوجل" متبوعة بالأمر الصوتي.

الأداة تشمل أجهزة جوجل الذكية

لم يقتصر الأمر على الهواتف الذكية، بل امتد ليشمل أجهزة جوجل الذكية في المنازل، مثل السماعات والشاشات الذكية، وحتى الأجهزة التي تصنعها شركات أخرى بدعم من جوجل.

كما سمحت جوجل للمطورين بإنشاء أوامر خاصة تعرف بـ "الإجراءات" (Actions) لأداء مهام محددة.

لكن مع مرور الوقت، واجه "Google Assistant" انتقادات بسبب أدائه غير المتناسق، إذ غالبًا ما كان يسيء فهم الأوامر الصوتية أو يستجيب من أجهزة بعيدة في المنزل بدلًا من الجهاز الأقرب.

وفي عام 2023، ألغت جوجل ميزة "الإجراءات"، ما أثار التكهنات حول مصير "المساعد".

جيميني يحل محل المساعد

الآن، أكدت جوجل رسميًا أن "جيميني" سيحل محل "المساعد" تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لبيان بريان ماركوارت، المدير الأول لتطبيق "جيميني"، فإن الخدمة الجديدة ستُوفر تجربة أكثر تخصيصًا، حيث ستتعامل مع التطبيقات والخدمات التي يستخدمها الفرد، بهدف زيادة الإنتاجية والإبداع.

من المتوقع أن تشمل التحديثات الأجهزة اللوحية، والسيارات، والأجهزة المتصلة بالهواتف مثل السماعات والساعات الذكية، على أن تُكشف تفاصيل أخرى لاحقًا حول الأجهزة المنزلية الذكية مثل الشاشات والسماعات.

سيصبح مدفوع مستقبلاً

الجدير بالذكر أن بعض الميزات الجديدة قد تصبح مدفوعة مستقبلاً، فقد أشارت شركة سامسونج، التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل في هواتف Galaxy S الأخيرة، إلى احتمال فرض رسوم اشتراك على هذه الميزات بحلول عام 2025.

بإطلاق "جيميني"، تراهن جوجل على تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً، وربما أكثر تكلفة أيضًا.