Gemini من جوجل.. الذكاء الاصطناعي الجديد الذي سيغير قواعد اللعبة

تسعى شركة جوجل Google، إلى إحداث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي مع إطلاق Gemini، مجموعتها الرائدة من النماذج والتطبيقات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن ما هو Gemini؟ كيف يمكنك استخدامه؟ وكيف يتفوق على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT من OpenAI، في هذا الدليل الشامل، نعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول Gemini.

ما هو Gemini؟



Gemini هو عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة التي طورتها جوجل، ويتميز بكونه متعدد الأوضاع، أي أنه لا يقتصر على النصوص فقط بل يمتد إلى التعامل مع الصوت والصور والفيديو، تم تطوير النماذج من قبل مختبرات جوجل للبحث في الذكاء الاصطناعي مثل DeepMind وGoogle Research.

وتأتي هذه النماذج بأربعة أنواع رئيسية:

- Gemini Ultra: نموذج ضخم للغاية.

- Gemini Pro: نموذج كبير، مع الإصدار الأحدث Gemini 2.0 Pro الذي يعد الأبرز.

- Gemini Flash: نسخة أسرع وأخف من Pro مع إصدار خاص يعنى بالتفكير المنطقي.

- Gemini Nano: نماذج صغيرة مثل Nano-1 وNano-2 التي تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة.



كل هذه النماذج تدعم القدرة على معالجة وتحليل الصوت والصور والفيديو، مما يجعلها أكثر قدرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من البيانات مقارنة بنماذج أخرى مثل LaMDA من جوجل.

الفرق بين التطبيقات والنماذج

تطبيقات Gemini (مثل Gemini App) هي الواجهة الأمامية التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع النماذج، بينما النماذج نفسها هي البنية التحتية التي تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، هذه التطبيقات يمكنها إجراء محادثات مع المستخدمين، ولكنها تعتمد على نماذج Gemini للقيام بالمهام الأساسية مثل توليد النصوص وتحليل الصور.

Gemini

التكامل في خدمات جوجل

Gemini لم يقتصر فقط على التطبيقات المستقلة بل أصبح جزءا من العديد من خدمات جوجل مثل Gmail وGoogle Docs وGoogle Maps وGoogle Drive، على سبيل المثال في Gmail، يمكن لـ Gemini كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المحادثات، وفي Google Docs، يساعد في كتابة الأفكار الجديدة وتحسين المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Gemini Advanced الوصول إلى ميزات مثل إدارة السياق عبر 750,000 كلمة، مما يسمح بـ تحليل أعمق للمحتوى وحل المشكلات المعقدة.

استخدامات Gemini في التطبيقات

يستخدم Gemini أيضا في أدوات جوجل مثل Google Assistant وGoogle Calendar وGoogle Photos، على سبيل المثال، يمكن لمساعد Gemini في Google Assistant توليد وصف للأشياء في الصور أو تلخيص النصوص على الفور.



يتمكن المستخدمون في 150 دولة من الوصول إلى تطبيقات Gemini، ويمكنهم تخصيص المحادثات باستخدام Gems روبوتات دردشة مخصصة يمكن إنشاؤها باستخدام أوامر طبيعية، كما يتمتع بعض المستخدمين بقدرة الوصول إلى ميزات متقدمة مثل Gemini Live، وهي تجربة تفاعلية جديدة تتيح إجراء محادثات صوتية متعمقة مع Gemini.

نماذج Gemini للهواتف والأجهزة المحمولة



يتميز Gemini Nano بكونه مناسبا للتشغيل على الهواتف المحمولة مثل Pixel 8 Pro، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الميزات الذكية مثل تلخيص المقاطع الصوتية حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

يتكامل Gemini مع الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية الذكية، حيث بدأت بعض أجهزة جوجل مثل Google TV وNest Thermostat في الاستفادة من Gemini لتحسين أداء Google Assistant، ستتمكن هذه الأجهزة قريبا من التعامل مع الأوامر الطبيعية وتحليل الفيديو والصور.

تتوفر نماذج Gemini عبر API من جوجل للمطورين بأسعار مرنة، حيث تبدأ من حوالي 1.25 دولار لكل مليون رمز مدخل للنموذج Gemini 1.5 Pro، تتفاوت الأسعار بناء على الاستخدام.

ما هو مشروع Astra؟



مشروع Astra هو مبادرة من Google DeepMind تهدف إلى تطوير تطبيقات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم البيانات المتعددة الوسائط في الوقت الفعلي، مع التركيز على تقديم تجارب مبتكرة في المستقبل.

هل سيصل Gemini إلى الآيفون؟



أعلنت آبل عن تعاون مع جوجل لاستخدام نماذج مثل Gemini في مجموعة من الميزات الذكية.