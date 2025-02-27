قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 من كبار القراء في التراويح.. استعدادات الأوقاف النهائية لاستقبال رمضان 2025
6 أمور يكره للصائم فعلها.. اعرفها قبل بداية رمضان
أجنبية .. ريهام سعيد بملامح اسكتلندية في جلسة تصوير مبهرة | شاهد
الجيش التركي يشن هجوما على ريفي حلب والرقة شمال سوريا
فرص سفر الفتيات إلي السعودية طلعت"فشنك"؟.. القصة الكاملة لأزمة سوزي الأردنية
إحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته
التموين تصدر قرارا بمد الأوكازيون الشتوي لمارس المقبل..تفاصيل
الاستقبال والطوارئ | الصحة تكشف استعدادتها لشهر رمضان 2025
أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد
بشأن أوكرانيا.. ترامب يعلنها صريحة أمام ستارمر في البيت الأبيض | ماذا قال؟
أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا
حجز سوزي الأردنية في الإساءة لشركة بإعلان توظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Gemini من جوجل.. الذكاء الاصطناعي الجديد الذي سيغير قواعد اللعبة

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

تسعى شركة جوجل Google، إلى إحداث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي مع إطلاق Gemini، مجموعتها الرائدة من النماذج والتطبيقات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن ما هو Gemini؟ كيف يمكنك استخدامه؟ وكيف يتفوق على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT من OpenAI، في هذا الدليل الشامل، نعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول Gemini.

ما هو Gemini؟


Gemini هو عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة التي طورتها جوجل، ويتميز بكونه متعدد الأوضاع، أي أنه لا يقتصر على النصوص فقط بل يمتد إلى التعامل مع الصوت والصور والفيديو، تم تطوير النماذج من قبل مختبرات جوجل للبحث في الذكاء الاصطناعي مثل DeepMind وGoogle Research.

وتأتي هذه النماذج بأربعة أنواع رئيسية:

- Gemini Ultra: نموذج ضخم للغاية.
- Gemini Pro: نموذج كبير، مع الإصدار الأحدث Gemini 2.0 Pro الذي يعد الأبرز.
- Gemini Flash: نسخة أسرع وأخف من Pro مع إصدار خاص يعنى بالتفكير المنطقي.
- Gemini Nano: نماذج صغيرة مثل Nano-1 وNano-2 التي تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة.


كل هذه النماذج تدعم القدرة على معالجة وتحليل الصوت والصور والفيديو، مما يجعلها أكثر قدرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من البيانات مقارنة بنماذج أخرى مثل LaMDA من جوجل.

الفرق بين التطبيقات والنماذج

تطبيقات Gemini (مثل Gemini App) هي الواجهة الأمامية التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع النماذج، بينما النماذج نفسها هي البنية التحتية التي تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، هذه التطبيقات يمكنها إجراء محادثات مع المستخدمين، ولكنها تعتمد على نماذج Gemini للقيام بالمهام الأساسية مثل توليد النصوص وتحليل الصور.

Gemini 

التكامل في خدمات جوجل

Gemini لم يقتصر فقط على التطبيقات المستقلة بل أصبح جزءا من العديد من خدمات جوجل مثل Gmail وGoogle Docs وGoogle Maps وGoogle Drive، على سبيل المثال في Gmail، يمكن لـ Gemini كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المحادثات، وفي Google Docs، يساعد في كتابة الأفكار الجديدة وتحسين المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Gemini Advanced الوصول إلى ميزات مثل إدارة السياق عبر 750,000 كلمة، مما يسمح بـ تحليل أعمق للمحتوى وحل المشكلات المعقدة.

استخدامات Gemini في التطبيقات

يستخدم Gemini أيضا في أدوات جوجل مثل Google Assistant وGoogle Calendar وGoogle Photos، على سبيل المثال، يمكن لمساعد Gemini في Google Assistant توليد وصف للأشياء في الصور أو تلخيص النصوص على الفور.


يتمكن المستخدمون في 150 دولة من الوصول إلى تطبيقات Gemini، ويمكنهم تخصيص المحادثات باستخدام Gems روبوتات دردشة مخصصة يمكن إنشاؤها باستخدام أوامر طبيعية، كما يتمتع بعض المستخدمين بقدرة الوصول إلى ميزات متقدمة مثل Gemini Live، وهي تجربة تفاعلية جديدة تتيح إجراء محادثات صوتية متعمقة مع Gemini.

نماذج Gemini للهواتف والأجهزة المحمولة


يتميز Gemini Nano بكونه مناسبا للتشغيل على الهواتف المحمولة مثل Pixel 8 Pro، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الميزات الذكية مثل تلخيص المقاطع الصوتية حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

يتكامل Gemini مع الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية الذكية، حيث بدأت بعض أجهزة جوجل مثل Google TV وNest Thermostat في الاستفادة من Gemini لتحسين أداء Google Assistant، ستتمكن هذه الأجهزة قريبا من التعامل مع الأوامر الطبيعية وتحليل الفيديو والصور.

تتوفر نماذج Gemini عبر API من جوجل للمطورين بأسعار مرنة، حيث تبدأ من حوالي 1.25 دولار لكل مليون رمز مدخل للنموذج Gemini 1.5 Pro، تتفاوت الأسعار بناء على الاستخدام.

ما هو مشروع Astra؟


مشروع Astra هو مبادرة من Google DeepMind تهدف إلى تطوير تطبيقات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم البيانات المتعددة الوسائط في الوقت الفعلي، مع التركيز على تقديم تجارب مبتكرة في المستقبل.

هل سيصل Gemini إلى الآيفون؟


أعلنت آبل عن تعاون مع جوجل لاستخدام نماذج مثل Gemini في مجموعة من الميزات الذكية.

جوجل الذكاء الاصطناعي Gemini ما هو Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

1500 جنيه هدية رمضان| كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة ؟.. خطوات التسجيل والشروط

خمور بجوار الجثامين وسرقة الموتى.. جرائم صارخة لعمال مشرحة أسوان | تفاصيل

خمور بجوار الجثامين وسرقة الموتى.. جرائم صارخة لعمال مشرحة أسوان | تفاصيل

اشتراطات البناء

بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟

صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجأت بقضية النصب الإلكترونى

صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكتروني

الزمالك

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زد الليلة

والد سوزي الأدرنية وصديقها أمام النيابة

بلوجر رفقة والدها.. أصدقاء سوزي الأردنية يدعمونها أمام النيابة

رؤية هلال رمضان 2025

رؤية هلال رمضان 2025.. الإفتاء تستطلعه غدًا بعد المغرب

عملات مصرية فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

بعد إعلانها رسميا.. موعد تطبيق زيادة معاشات المهندسين

ترشيحاتنا

اشتراطات البناء

بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟

130 مقرأة للقرآن و52 درسًا دينيًا.. أنشطة الجامع الأزهر خلال شهر رمضان

130 مقرأة للقرآن و52 درسًا دينيًا.. أنشطة الجامع الأزهر خلال رمضان

الفضاء

أول عربية.. قصة مصممة بدلات الفضاء الوحيدة فى العالم

بالصور

لو ابنك بيعاني من حساسية الألبان.. بدائل الحليب البقري للأطفال

بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان

40 صورة.. أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر

أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر
أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر
أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر

لخسارة الوزن وبناء العضلات.. 10 فواكه تحقق لك هدفك

فواكة تساعد على خسارة الوزن وبناء العضلات
فواكة تساعد على خسارة الوزن وبناء العضلات
فواكة تساعد على خسارة الوزن وبناء العضلات

أحرص عليه على الإفطار.. فوائد تناول البلح باللبن في رمضان

فوائد تناول البلح باللبن على الإفطار في رمضان
فوائد تناول البلح باللبن على الإفطار في رمضان
فوائد تناول البلح باللبن على الإفطار في رمضان

فيديو

إياد نصار

مش شنطة رمضان.. إياد نصار يكشف كواليس شخصيته بمسلسل ظلم المصطبة

بوستر مسلسل شباب إمرأة

مسلسلات رمضان 2025.. CBC تنشر برومو مسلسل شباب امرأة

سوزي الاردنية

بسبب إعلان التوظيف.. القبض على سوزي الأردنية

ميران عبد الوارث

شدلي البنطلون .. ميران عبد الوارث تكشف موقفا محرجا تعرضت له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد