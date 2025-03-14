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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تضيف مزايا التخصيص إلى Gemini استنادا إلى سجل البحث

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل، تحديثا جديدا لمساعدها الذكي Gemini، والذي من شأنه أن يتيح تخصيص الإجابات بناء على سجل البحث الخاص بالمستخدمين.

وقال موقع “ذا فيرج” التقني،: تهدف ميزة جوجل الجديدة إلى تحسين دقة الإجابات من خلال تحليل الاستفسارات، وتحديد إذا كان الرجوع إلى سجل البحث سيساعد في تقديم استجابة أكثر فائدة.

جوجل تضيف مزايا التخصيص إلى Gemini استنادا إلى سجل البحث

ذكرت الشركة في إحدى المدونات يوم الخميس، أن التحديث يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental، إذ يرجع Gemini إلى سجل البحث فقط إذا وجد أن ذلك مفيد للإجابة.

وقالت جوجل إنه يمكن للتطبيق Gemini الآن عن طلب توصيات للمطاعم أو السفر، استخدام بيانات سجل البحث السابقة للعثور علي الأطعمة أو الوجهات السياحية المناسبة لتقديم اقتراحات أكثر ملاءمة لاهتمامات المستخدم.

وأوضحت الشركة إن المستخدمين يمكنهم الآن توصيل تطبيقاتهم بـ Gemini، بما في ذلك التقويم والملاحظات والمهام والصور.

وستجعل جوجل مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص للمهام Gemini، متاحا على نطاق واسع لجميع المستخدمين، وكتبت الشركة في المنشور: ”يتيح لك تخصيص Gemini لإنشاء خبير من الذكاء الاصطناعي الخاص بك في أي موضوع”.
 

وأكدت جوجل أن المستخدمين يمكنهم فصل سجل البحث عن Gemini في أي وقت. 

وعند تلقي الردود، سيظهر ملخص يوضح كيفية توليد الإجابة، وإذا كان Gemini قد استند إلى معلومات محفوظة أو محادثات سابقة أو سجل البحث. 

ويمكن لمستخدمي Gemini تفعيل الميزة من خلال إعدادات التخصيص في قائمة النماذج عبر المتصفح، وستطرح جوجل التحديث بنحو تدريجي في الأجهزة المحمولة، إذ أصبح متاحا بأكثر من 40 لغة في معظم الدول.

جدير بالذكر أن شركة جوجل قد أطلقت 3 نماذج Gemma مفتوحة مصدر، مخصصة للاستخدام من قبل المطورين إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعى ومع القدرة على تحليل النص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وصفتها الشركة بأنها ”أفضل طراز تسريع واحد في العالم” يمكن أن يعمل على وحدة معالجة الرسومات واحدة.
 

وكشفت جوجل يوم الأربعاء، عن نموذجين جديدين من الذكاء الاصطناعي هما Gemini Robotics و Gemini Robotics-ER، كلاهما يعملان على Gemini 2.0، والذي تسميه الشركة ”الأكثر قدرة” من الذكاء الاصطناعى حتى الآن.

جوجل الذكاء الاصطناعي تطبيقات سجل البحث Gemini

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