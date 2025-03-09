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Google تسبق Apple.. ميزة Connected Cameras تمنح هواتف Pixel 9 تفوقًا في تصوير الفيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Google تسبق Apple.. ميزة Connected Cameras تمنح هواتف Pixel 9 تفوقًا في تصوير الفيديو

Google
Google
احمد الشريف

أعلنت Google عن ميزة Connected Cameras الجديدة، التي تتيح لمستخدمي هواتف Pixel 9 تصوير الفيديو من زوايا متعددة عبر توصيل كاميرا خارجية لاسلكيًا، دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، بخلاف منافسيها مثل iPhone.

ميزة ثورية في تحديث مارس

تأتي Connected Cameras ضمن تحديث March Pixel Feature Drop، وتشمل تحسينات عديدة لهواتف Pixel 6 وما بعدها، إلا أن الميزة الحصرية لهواتف Pixel 9 تمنح المستخدمين إمكانية ربط كاميرا خارجية لاسلكيًا، مما يتيح البث المباشر أو تسجيل الفيديو من زوايا مختلفة عند استخدام تطبيقات مثل YouTube وInstagram وSnapchat وTikTok.

بمجرد الاتصال، يمكن للمستخدم التبديل بين الكاميرات بسهولة أثناء التصوير، مما يلغي الحاجة إلى إعادة التصوير عدة مرات للحصول على لقطات متعددة الزوايا.

 ومع ذلك، يتم تسجيل الصوت فقط من الكاميرا النشطة، مما قد يكون عيبًا لبعض المستخدمين.

كيفية تفعيل الميزة؟

لتجربة Connected Cameras، يمكن لمستخدمي Pixel 9 التوجه إلى تطبيق Pixel Tips والبحث عن خيار "استخدام كاميرا Pixel أخرى"، حيث يتم عرض دليل إرشادي لكيفية ربط كاميرا ثانية، سواء كانت هاتف Pixel آخر أو كاميرا GoPro Hero 10 وما بعدها. 

كما يمكن تفعيلها من خلال الإعدادات بالبحث عن "Connected Cameras" وتشغيل الميزة يدويًا.

قيود وعيوب الميزة

رغم أن Connected Cameras تقدم إضافة قوية لمستخدمي Pixel، إلا أنها تعاني من بعض القيود، مثل، بطء التبديل بين الكاميرات، حيث يستغرق الأمر 3 ثوانٍ عند التبديل بين الكاميرا الرئيسية والبعيدة.

كما أن عدم دعم تطبيق الكاميرا الافتراضي، مما يعني أن التحكم في الإعدادات محدود مقارنةً بالتصوير التقليدي، علاوة على عدم إمكانية التبديل بين العدسات أثناء التصوير، حيث يجب اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية قبل بدء الاتصال.

بجانب ذلك وجود مشكلات في الاتصال، حيث قد تتعطل ميزة مشاركة الكاميرا أحيانًا، ما يتطلب إعادة تشغيل الأجهزة لحل المشكلة.

وفيما يتعلق بالقيود الأمنية، تتطلب الميزة تسجيل الدخول بنفس حساب Google على الجهازين، مما يمنع مشاركة الكاميرا مع هواتف الأصدقاء بسهولة.

هل تتفوق Google على Apple؟

تُعد هذه الميزة خطوة جريئة من Google لتوسيع قدرات تصوير الفيديو على هواتفها، خاصة مع تأخر Apple في تقديم ميزات Apple Intelligence الموعودة لأجهزة iPhone 16. 

ورغم أن Connected Cameras لا تزال بحاجة إلى تحسينات، إلا أنها تمثل تطورًا ملحوظًا في مجال تصوير الهواتف الذكية، مما يمنح Google الأفضلية على منافسيها في الوقت الحالي.

Apple Google Pixel 9

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