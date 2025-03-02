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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد لتطبيق «Google Messages» يجلب تأثيرات مرئية مميزة للرسائل

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

تواصل Google تحسين تطبيقاتها الأصلية على نظام Android، ويعد Google Messages واحدًا من هذه التطبيقات التي تحظى بتحديثات متكررة لتعزيز تجربة المستخدم. 

فبعد أن شهد التطبيق مؤخرًا تغييرات في تصميم حقل النص وواجهة "عرض التفاصيل"، يظهر تحديث جديد يضيف رسومًا متحركة مميزة لفقاعات الدردشة، مما يمنح التطبيق مظهرًا أكثر حيوية.

تحسينات بصرية جديدة في فقاعات الدردشة

تم رصد الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي لشهر يناير 2025 (الإصدار 20250115_03_RC00)، وأصبحت الآن متاحة في الإصدار المستقر 20250212_01_RC00. 

مع تثبيت الإصدار الجديد على هاتفك Android، لن تتحرك الرسائل بسلاسة للأعلى فقط عند إرسالها أو استقبالها، بل ستظهر الآن كفقاعة صغيرة تكبر تدريجيًا حتى تصل إلى حجمها الكامل داخل المحادثة.

ميزة دائمة لا يمكن تعطيلها

على الرغم من أن التغيير ليس جوهريًا، إلا أنه يضفي لمسة جمالية على واجهة التطبيق، كما أن الرسوم المتحركة الجديدة تعمل سواء كان إرسال الرسائل عبر RCS أو SMS. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن تعطيل هذه الميزة بمجرد تثبيت التحديث، وقد لا يلاحظ بعض المستخدمين التغيير إذا لم يكونوا على دراية مسبقة به.

كيف تتحقق من حصولك على التحديث؟

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كنت قد حصلت على الرسوم المتحركة الجديدة في Google Messages، يمكنك التحقق من ذلك عبر الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى الإعدادات (Settings).
  2. اضغط على التطبيقات (Apps).
  3. اختر كل التطبيقات (All Apps).
  4. ابحث عن تطبيق Messages، ثم مرر للأسفل حتى تجد رقم الإصدار.

يجب أن يكون الإصدار لديك 20250212_01_RC00 أو أعلى للحصول على الميزة الجديدة. على سبيل المثال، الإصدار المثبت على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام Android 16 Beta 2 هو 20250225_00_RC00.

هل تستخدم Google Messages؟

نظرًا لأن نظام Android يوفر خيارات متعددة لتطبيقات المراسلة، فقد لا يكون Google Messages هو التطبيق الأساسي لديك. ولكن إذا كنت ترغب في تجربته، يمكنك تنزيله مباشرةً من Google Play Store عبر الرابط المخصص.

Google Android Google Messages

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