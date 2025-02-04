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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعزز أداء Google Sheets.. تحسينات جوهرية تزيد من سرعة المعالجة والكفاءة

Google Sheets
Google Sheets
احمد الشريف

أعلنت جوجل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Google Sheets يتضمن تحسينات تقنية متقدمة تهدف إلى تعزيز أداء التطبيق وتسريع عمليات المعالجة.

 يأتي هذا التحديث استكمالًا للتحسينات التي قدمتها الشركة العام الماضي، حيث تمت مضاعفة سرعة العمليات الحسابية داخل التطبيق. أما الآن، فقد أضافت جوجل تحسينات أخرى تسهم في تسريع تنفيذ المهام اليومية للمستخدمين.

تحسينات رئيسية في أداء Google Sheets

إحدى أبرز التحديثات التي تم تقديمها هي تسريع عملية نسخ البيانات ولصقها بين جداول البيانات المختلفة، حيث أصبحت الآن أسرع بنسبة 50% مقارنة بالسابق. يعد هذا التحسين مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يعملون على معالجة كميات كبيرة من البيانات عبر جداول متعددة.

أصبح الآن بإمكان المستخدمين إعداد شروط التصفية ومعايير الفرز بسرعة أكبر تصل إلى 50%، مما يتيح إمكانية تحليل البيانات بشكل أكثر كفاءة ودقة. يساهم هذا التحسين في مساعدة المستخدمين على الوصول إلى البيانات ذات الصلة بسرعة دون الحاجة إلى انتظار طويل.

من أبرز الإضافات في هذا التحديث أيضًا هو تسريع عملية تحميل البيانات المخزنة داخل جداول Google Sheets بنسبة 30%، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة واستجابة عند فتح الملفات الكبيرة أو التنقل بين الجداول المختلفة.

كيف يستفيد المستخدمون من هذه التحسينات؟

يمكن لمحللو البيانات نقل كميات كبيرة من البيانات بين الجداول بسرعة أكبر، مما يسهل عليهم تحليل المعلومات دون التأخير الناتج عن عمليات اللصق البطيئة.

 أصبح  مديرو الحملات التسويقية بإمكانهم إضافة عوامل التصفية ومعايير التحليل في وقت أقل، مما يتيح لهم الاطلاع على أداء الحملات بشكل أسرع واتخاذ قرارات أكثر دقة.

يمكن أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمالالاطلاع على بياناتهم المالية والإدارية دون أي تأخير في تحميل المعلومات، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل.

التحديث متاح الآن لجميع المستخدمين

أكدت جوجل أن هذه التحسينات أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي Google Workspace، والمشتركين في خدمة Workspace Individual، وأصحاب الحسابات الشخصية على Google.

 ونظرًا لأن هذه التحديثات تعمل على تحسين أداء التطبيق من خلال تحسينات داخلية (Under-the-Hood Improvements)، فإن المستخدمين لن يحتاجوا إلى تفعيل أي إعدادات، حيث يتم تطبيقها تلقائيًا على جميع الحسابات.

مع هذه التحديثات، تواصل جوجل تعزيز مكانة Google Sheets كأحد أكثر أدوات جداول البيانات كفاءةً وسرعة، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وإنتاجية.

جوجل Google Sheets تحسينات تقنية

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