تحذير أمني جديد لمُستخدمي متصفح Google Chrome

أصدرت شركة جوجل تحذيرًا أمنيًا جديدًا لمليارات الأشخاص الذين يستخدمون متصفح Google Chrome على مختلف المنصات، باستثناء منصة واحدة فقط وهي iOS.

يشمل التحذير مستخدمي المتصفح على أنظمة Android، وLinux، وmacOS، وWindows، حيث تم اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة تتطلب تحديثًا عاجلًا للحفاظ على أمان المستخدمين.

الثغرات الأمنية المكتشفة

CVE-2025-0611 و CVE-2025-0612

خطورة عالية: يمكن لهذه الثغرات أن تؤدي إلى:

الوصول غير المصرح به إلى بيانات حساسة.

تعطيل النظام أو انهياره.

تنفيذ أكواد عشوائية: تُمكن المهاجمين من إدخال وتشغيل أكواد خبيثة على الأجهزة المستهدفة.

أكدت جوجل أن هذه الثغرات خطيرة للغاية، وأوصت المستخدمين بتحديث متصفح Chrome إلى الإصدار الأحدث فورًا لتجنب الاستغلال.

إصدارات Chrome المحدثة

Android: الإصدار 132.0.6834.122.

Windows و macOS: الإصداران 132.0.6834.110/111.

Linux: الإصدار 132.0.6834.110.

جوجل أعلنت أن هذه التحديثات ستبدأ بالظهور تدريجيًا على الأجهزة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

كيفية تحديث Chrome على Android

افتح تطبيق Chrome. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى. اختر Help & feedback. اضغط على خيار Update Google Chrome.

للتأكد من تحديث Chrome تلقائيًا عبر Google Play:

افتح تطبيق Play Store. اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى. اختر Manage apps & device. ضمن "التحديثات المتاحة"، ابحث عن Chrome واضغط على Update.

هل تحتاج إلى Chrome أم يجب تغييره؟

بالرغم من وجود متصفحات بديلة عديدة، مثل Samsung Internet Browser، يبقى Chrome خيارًا افتراضيًا في العديد من هواتف Android.

ومع ذلك، إذا كنت تخطط لاستخدامه، فمن الضروري التأكد من تشغيل الإصدار الأحدث دائمًا لتجنب المخاطر الأمنية.

بديل موصى به

إذا كنت تبحث عن متصفح آخر، فإن Samsung Internet Browser يعد خيارًا رائعًا. يمكن تثبيته بسهولة عبر Google Play وهو معروف بميزات أمان قوية وسهولة في الاستخدام.