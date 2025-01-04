قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمبلغ ضخم .. نادي الشمال القطري يخطط لخطف نجم الأهلي
في عيد ميلادها .. 6 معلومات رقمية عن ليلي علوي
شهيد و9 جرحى إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
توقفت السلسلة.. تعليق مثير من فتحي سند على خسارة الأهلي
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف مميز 3D| شاهد
8 مليارات دولار.. تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لـ إسرائيل
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 4-1-2024
أبرد شهور العام بيخلى الشابة كركوبة .. ماذا تعرف عن أيام طوبة ؟
لم يعالج الأخطاء.. إعلامي يفتح النار على كولر بعد خسارة الأهلي أمام بلوزداد
برقم السيارة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور
أول تعليق من خالد الغندورعلى هزيمة الأهلي
عمرو أديب : كل الدول التي أرسلت مسؤولين لـ سوريا لها مصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

خطأ في خرائط Google يضلل السياح في الهند ويثير استياء السكان

google map
google map
احمد الشريف
×

تُعتبر خرائط Google واحدة من أكثر التطبيقات استخدامًا حول العالم، حيث تعتمد عليها الملايين من المستخدمين يوميًا لتوجيههم إلى وجهاتهم بدقة وسلاسة. 

ومع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، أصبحت الخرائط أداة لا غنى عنها في حياة الكثيرين. ولكن حتى التطبيقات الكبرى ليست معصومة من الأخطاء، وهذا ما يثير قلق السياح والسكان المحليين في الهند.

الخطأ الذي أثار الجدل

في الأشهر الثلاثة الماضية، تسببت خرائط Google في إرباك مئات السياح الذين كانوا ينوون زيارة معبد كولور موكامبيكا الشهير.

 بدلًا من ذلك، انتهى بهم المطاف على بعد 60 ميلًا في قرية صغيرة تُدعى نانداليك، حيث يتم توجيههم إلى معبد أصغر يحمل اسمًا مشابهًا مخصصًا للإلهة موكامبيكا.

ما الذي تسبب في المشكلة؟

يعود السبب إلى خطأ في تصنيف الموقع داخل خرائط Google، حيث يتم تحديد المعبد الأصغر في نانداليك على أنه معبد كولور موكامبيكا. 

وبسبب التشابه الكبير بين الاسمين، يواجه السائقون صعوبة في التمييز، خاصةً إذا كانوا يعتمدون بالكامل على التطبيق دون الانتباه إلى اللافتات الطرقية.

الأثر على السياح والسكان المحليين

وفقًا لأحد سكان نانداليك، استقبلت القرية "مئات المركبات" خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب هذا الخطأ.

وأوضح السكان أن الوضع أصبح مزعجًا بشكل كبير، ليس فقط للسياح الذين يضيعون وقتهم ومواردهم، ولكن أيضًا للسكان المحليين الذين يواجهون ازدحامًا غير مبرر.

دعوات لتصحيح الخطأ

رغم أن العديد من السياح والسكان المحليين قد أبلغوا Google عن هذه المشكلة، إلا أن التصحيح لم يتم حتى الآن.

 يؤكد أحد السكان المحليين: "يجب تصحيح هذا الإدخال في الخريطة لتخفيف المعاناة التي يواجهها السياح".

دور Google ومسؤوليتها

تمثل هذه الحالة مثالًا واضحًا على كيفية تأثير خطأ بسيط في التطبيق على حياة الناس. ومع شهرة خرائط Google كواحدة من أكثر التطبيقات دقة وموثوقية، يُتوقع أن تكون الاستجابة السريعة لهذه الأخطاء أولوية قصوى.

نصائح للسياح

إلى حين حل المشكلة، يُنصح السياح الذين يخططون لزيارة معبد كولور موكامبيكا بمراجعة اللافتات الطرقية بعناية وتأكيد الاتجاهات مع السكان المحليين عند الاقتراب من الوجهة.

ختامًا، تُبرز هذه الواقعة أهمية التحقق من صحة المعلومات في التطبيقات التي نعتمد عليها يوميًا، وتسلط الضوء على مسؤولية الشركات التقنية الكبرى في تقديم تجارب موثوقة ودقيقة للمستخدمين.

Google خرائط Google google map

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الاشتراك التأميني

احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

بالصور

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف مميز 3D| شاهد

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر

محمد حماقي في حفل رأس السنة: بلوفر بـ33 ألف وساعة بـ2.5 مليون جنيه

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

بوسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025 | شاهد

وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025
وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025
وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025

سارة درزاوي أحدث عروس بالوسط الفني.. نجمة مسرح مصر معيدة بالجامعة

سارة درزاوي
سارة درزاوي
سارة درزاوي

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد