خطأ في خرائط Google يضلل السياح في الهند ويثير استياء السكان

تُعتبر خرائط Google واحدة من أكثر التطبيقات استخدامًا حول العالم، حيث تعتمد عليها الملايين من المستخدمين يوميًا لتوجيههم إلى وجهاتهم بدقة وسلاسة.

ومع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، أصبحت الخرائط أداة لا غنى عنها في حياة الكثيرين. ولكن حتى التطبيقات الكبرى ليست معصومة من الأخطاء، وهذا ما يثير قلق السياح والسكان المحليين في الهند.

الخطأ الذي أثار الجدل

في الأشهر الثلاثة الماضية، تسببت خرائط Google في إرباك مئات السياح الذين كانوا ينوون زيارة معبد كولور موكامبيكا الشهير.

بدلًا من ذلك، انتهى بهم المطاف على بعد 60 ميلًا في قرية صغيرة تُدعى نانداليك، حيث يتم توجيههم إلى معبد أصغر يحمل اسمًا مشابهًا مخصصًا للإلهة موكامبيكا.

ما الذي تسبب في المشكلة؟

يعود السبب إلى خطأ في تصنيف الموقع داخل خرائط Google، حيث يتم تحديد المعبد الأصغر في نانداليك على أنه معبد كولور موكامبيكا.

وبسبب التشابه الكبير بين الاسمين، يواجه السائقون صعوبة في التمييز، خاصةً إذا كانوا يعتمدون بالكامل على التطبيق دون الانتباه إلى اللافتات الطرقية.

الأثر على السياح والسكان المحليين

وفقًا لأحد سكان نانداليك، استقبلت القرية "مئات المركبات" خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب هذا الخطأ.

وأوضح السكان أن الوضع أصبح مزعجًا بشكل كبير، ليس فقط للسياح الذين يضيعون وقتهم ومواردهم، ولكن أيضًا للسكان المحليين الذين يواجهون ازدحامًا غير مبرر.

دعوات لتصحيح الخطأ

رغم أن العديد من السياح والسكان المحليين قد أبلغوا Google عن هذه المشكلة، إلا أن التصحيح لم يتم حتى الآن.

يؤكد أحد السكان المحليين: "يجب تصحيح هذا الإدخال في الخريطة لتخفيف المعاناة التي يواجهها السياح".

دور Google ومسؤوليتها

تمثل هذه الحالة مثالًا واضحًا على كيفية تأثير خطأ بسيط في التطبيق على حياة الناس. ومع شهرة خرائط Google كواحدة من أكثر التطبيقات دقة وموثوقية، يُتوقع أن تكون الاستجابة السريعة لهذه الأخطاء أولوية قصوى.

نصائح للسياح

إلى حين حل المشكلة، يُنصح السياح الذين يخططون لزيارة معبد كولور موكامبيكا بمراجعة اللافتات الطرقية بعناية وتأكيد الاتجاهات مع السكان المحليين عند الاقتراب من الوجهة.

ختامًا، تُبرز هذه الواقعة أهمية التحقق من صحة المعلومات في التطبيقات التي نعتمد عليها يوميًا، وتسلط الضوء على مسؤولية الشركات التقنية الكبرى في تقديم تجارب موثوقة ودقيقة للمستخدمين.