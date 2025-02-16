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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد لجهاز Google TV Streamer يزيل دعم Dolby TrueHD و DTS-HD Master Audio

Google TV
Google TV
احمد الشريف

أصدرت جوجل تحديثًا جديدًا لجهاز Google TV Streamer، لكنه لم يأتِ بالأخبار السارة لمحبي الصوتيات عالية الجودة، حيث تم إزالة دعم تنسيقات الصوت غير المضغوطة Dolby TrueHD و DTS-HD Master Audio، مما أثار استياء العديد من المستخدمين.

التحديث يزيل خيارات الصوتيات المتقدمة

منذ إطلاق الجهاز في النصف الثاني من العام الماضي، كانت خيارات Dolby TrueHD و DTS-HD مدرجة ضمن أنواع الصوت المكتشفة، رغم أنها لم تكن مدعومة رسميًا. وهذا الأمر أبقى المستخدمين متفائلين بإمكانية إضافتها لاحقًا عبر تحديث برمجي، لكن التحديث الأخير أزال هذه الخيارات تمامًا، مما يؤكد أن جوجل لا تعتزم دعم هذه الصيغ في المستقبل.

ما الجديد في التحديث؟

لم تعلن جوجل رسميًا عن تفاصيل التحديث، لكن المستخدمين على منتدى Android TV في Reddit بدأوا في توثيق التغييرات التي لاحظوها، والتي تتضمن، إصلاح مشكلة في اكتشاف الكاميرا الخارجية (Webcam Detection)، معالجة خلل في تشغيل صوتيات Dolby Atmos، تحديث برمجي ليد التحكم (الريموت) إلى الإصدار 1.02

لماذا أزالت جوجل دعم TrueHD و DTS-HD؟

لا يوجد تفسير رسمي حتى الآن، لكن هناك احتمالان رئيسيان:

قضايا التراخيص: قد تكون جوجل قررت إزالة التنسيقات تجنبًا لتكاليف ترخيص إضافية.

مشكلات توافق: ربما لم يكن دعم هذه التنسيقات مستقرًا بالشكل المطلوب، مما دفع الشركة إلى إزالتها بدلاً من محاولة إصلاحها.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

بالنسبة لعشاق الصوتيات عالية الدقة، فإن إزالة Dolby TrueHD و DTS-HD Master Audio تعني أنهم سيضطرون إلى الاعتماد على تنسيقات مضغوطة مثل Dolby Digital Plus، مما قد يؤثر على جودة الصوت عند مشاهدة المحتوى عبر Google TV Streamer.

الخلاصة

يبدو أن هذا التحديث قدم بعض الإصلاحات المهمة، لكنه في المقابل أزال واحدة من أكثر الميزات المنتظرة. حتى الآن، لم توضح جوجل بشكل رسمي سبب هذه الخطوة، لكن المستخدمين الذين كانوا يأملون في تجربة صوتية غير مضغوطة قد يحتاجون إلى البحث عن حلول أخرى.

Google جوجل Google TV Streamer

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