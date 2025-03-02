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تحديث Pixel القادم يعزز الأمان.. وهواتف سامسونج تتأخر في الحصول على Android 15
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Pixel القادم يعزز الأمان.. وهواتف سامسونج تتأخر في الحصول على Android 15

Android 15
Android 15
احمد الشريف

يستعد مستخدمو Google Pixel للحصول على تحديث جديد في مارس، ما يعمّق الفجوة بين هواتف Pixel التي تتلقى الميزات أولًا، وأجهزة Samsung Galaxy التي لا تزال تنتظر Android 15 وواجهة One UI 7.

وتعد الأخبار السيئة لعشاق سامسونج هي أن التحديث المنتظر قد يتأخر أكثر مما كان متوقعًا.

ميزة جديدة لاكتشاف الاحتيال.. حماية أقوى لمستخدمي Pixel

التحديث المرتقب لهواتف Pixel يركز على تعزيز الأمان، حيث يتضمن ميزة اكتشاف الاحتيال عبر المكالمات، والتي تم اختبارها لأكثر من ثلاثة أشهر في الإصدار التجريبي.

وبحسب تقرير من Android Police، فإن هذه الميزة تعتمد على مسح المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي لاكتشاف الأنماط التي تشير إلى عمليات الاحتيال.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد عمليات الاحتيال عبر المكالمات، خاصة مع انتشار الهجمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المحتالون مكالمات طارئة مزيفة باسم البنوك أو الدعم التقني لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تنزيل برامج ضارة أو تحويل الأموال.

كيف تعمل ميزة اكتشاف الاحتيال؟

  • تقوم Google بفحص المكالمات أثناء حدوثها لاكتشاف العبارات والأنماط الشائعة في عمليات الاحتيال.
  • عند اكتشاف مكالمة مشبوهة، يمكن تحذير المستخدم منها أو إنهاؤها.
  • سيتم أيضًا تقييد تحميل التطبيقات من خارج المتجر أثناء المكالمات، لمنع المستخدمين من تثبيت برامج خبيثة أثناء تعرضهم للخداع.

تأخر تحديث Android 15 يزيد الفجوة بين Pixel و Galaxy

بينما يتلقى مستخدمو Pixel تحديثاتهم في الوقت المحدد، يواجه مستخدمو Samsung Galaxy S24 – الذين دفعوا أكثر من 1500 دولار على أجهزتهم – تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على Android 15 وواجهة One UI 7.

والمفارقة أن Android 15 يهدف في الأساس إلى تعزيز الأمان وسد الفجوة بين أجهزة Android و iPhone، لكن النتيجة الفعلية حتى الآن هي زيادة الفجوة داخل نظام أندرويد نفسه، حيث تستفيد أجهزة Pixel أولًا بينما تتأخر الأجهزة الأخرى.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن Samsung من تسريع جدولها الزمني لتحديث One UI 7؟ وهل سيحافظ Android 16 على هذا التفاوت بين Pixel وباقي الهواتف؟.

تصاعد عمليات الاحتيال الهاتفية.. هل تحلها تقنية Google؟

أصبحت مكالمات الاحتيال ظاهرة متزايدة عالميًا، حيث حذّرت منظمة Better Business Bureau (BBB) من مكالمات مزيفة باسم شركات القروض تدّعي أن المستخدمين تقدموا بطلبات قروض غير حقيقية.

جوليانا أورورك من BBB أوضحت أن المحتالين يعتمدون على العدوانية والإلحاح لإقناع المستخدمين بتقديم معلومات شخصية حساسة، مما قد يؤدي إلى سرقة الهوية أو الأموال. وقد تلقّت BBB أكثر من 500 بلاغ عن هذا النوع من الاحتيال بين نوفمبر ويناير الماضيين.

وهذا بالضبط هو نوع المكالمات التي تستهدفها ميزة Google الجديدة، والتي قد تكون خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني عبر الهواتف.

الخلاصة: تحديث Pixel يُعزز الأمان.. وتأخير سامسونج يثير القلق

بينما تتقدم Google بمزايا أمنية متطورة مثل اكتشاف الاحتيال في المكالمات، لا يزال مستخدمو Samsung Galaxy عالقين في انتظار تحديث Android 15. ومع استمرار الفجوة بين أجهزة Pixel وبقية هواتف Android

Google Google Pixel Android 15

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